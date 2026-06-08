TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश होंगे शामिल

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश समेत ये नेता होंगे शामिल

TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश समेत ये नेता होंगे शामिल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार को होने वाली 'INDIA' की बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी गुट अपनी विविधता के बावजूद एकजुट है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Jun 2026 07:51 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक आज होगी. दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में 23 पार्टियां शामिल होंगी, जोकि बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति बनाएंगी.

इस बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव और शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है. 

ये भी पढ़ें- केरल में हार के बाद INDIA ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होगी CPIM? घमासान के बीच सामने आया बयान

INDIA ब्लॉक पूरी तरह एकजुट: कांग्रेस

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली 'INDIA' की बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी गुट अपनी विविधता के बावजूद एकजुट है. रमेश ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है. 

उन्होंने बताया, '23 राजनीतिक दलों ने आठ जून को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब' में होने वाली 'इंडिया जनबंधन' की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है.' इस बैठक में एमके स्टालिन की डीएमके और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है, जबकि टीवीके को गठबंधन में शामिल किए जाने की संभावना है.

AAP-DMK बैठक में नहीं होंगे शामिल

आम आदमी पार्टी पहले ही सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से दूरी बना चुकी है जबकि डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे संबंध तोड़कर टीवीके-नीत सरकार में शामिल होने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने की घोषणा की है. गठबंधन भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श करेगा और राज्यों में अगले चुनावी चक्र तथा 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए एकजुट चेहरा पेश करने का प्रयास करेगा. 

ये भी पढ़ें- 'हम थलापति विजय की TVK को समर्थन देंगे, ये DMK को पहले ही बताया था', INDIA ब्लॉक में घमासान के बीच चिदंबरम का दावा

बैठक में TMC उठाएगी अभिषेक पर हमले का मुद्दा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालिया हार ने भी विपक्षी गठबंधन को देश में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने को मजबूर किया है. तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं पर पश्चिम बंगाल में कथित हमलों का मुद्दा उठा सकती है और 'INDIA' गठबंधन के दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है. TMC के नेता एवं सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'एक साझा उद्देश्य और स्पष्ट इरादे के साथ बैठक हो रही है. INDIA एकजुट है. कई दल सौहार्द की भावना के साथ बैठक में शामिल होने को उत्सुक हैं.'

विधानसभा चुनाव के बाद सामने आई INDIA ब्लॉक में मतभेद

हालिया विधानसभा चुनावों ने विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेदों को भी सामने ला दिया है. CPIM कांग्रेस के लगाए इस आरोप को उठाने की तैयारी में है कि केरल चुनावों में वाम दलों की भाजपा के साथ राजनीतिक समझ थी. लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ से उस एकमात्र राज्य में हार गए, जहां वे सत्ता में थे. इस बैठक में CPIM का प्रतिनिधित्व उसके राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास करेंगे और पार्टी इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांग सकती है. CPIM महासचिव एम ए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे आरोप विपक्षी गठबंधन में सहयोग की आधारभूत भावना के अनुरूप नहीं हैं. 

INDIA ब्लॉक की मीटिंग पर क्या बोली बीजेपी?

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बेबी का पत्र 'INDIA' गठबंधन की एकता पर सवाल उठाता है. उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, 'INDI गठबंधन की यही वास्तविक स्थिति है. न कोई मिशन है, न कोई दृष्टिकोण. केवल भ्रम, विभाजन, आरोप-प्रत्यारोप और पदों की महत्वाकांक्षा है.' इससे पहले INDIA गठबंधन की आधिकारिक बैठक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक जून 2024 को नई दिल्ली में हुई थी. 

ये भी पढ़ें- बंगाल हार के बाद पहली बार दिल्ली में ममता, DMK ने दिखाया ठेंगा, इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?

Published at : 08 Jun 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
INDIA RAHUL GANDHI MAMATA BANERJEE CONGRESS
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