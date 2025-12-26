सिनेमा लवर्स के लिए अगला साल काफी शानदार रहने वाला है दरअसल कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देगीं. वहीं रोमांटिक फिल्मों के शौकीनों के लिए भी आने वाले साल में काफी कुछ नया है. दरअसल 2026 में बॉलीवुड के कई सितारे रोमांटिक फिल्मों में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. इस लिस्ट में इमरान हाशमी से लेकर हर्षवर्धन राणे तक के नाम शामिल हैं. वहीं अनन्या पांडे, वरुण धवन और राशा थडानी जैसे कई स्टार किड्स भी रोमांटिक फिल्मों में दिखाई देंगे. तो चलिए साल 2026 में रिलीज होने वाली सभी रोमांटिक पिल्मों की पूरा लिस्ट यहां जान लेते हैं.

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. यश स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 12 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यश के साथ-साथ फिल्म में कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी जैसी अभिनेत्रियां भी नजर आएंगी.





'है जवानी तो इश्क होना है'

'है जवानी तो इश्क होना है' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण धवन ने लीड रोल प्ले किया है, फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी मुख्य महिला किरदारों में हैं. डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

‘चांद मेरा दिल’

धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है. विवेक सोनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. ‘चांद मेरा दिल’ 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.





'आवारापन 2'

इमरान हाशमी की क्लासिक फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' आधिकारिक तौर पर बन चुका है. यह रोमांटिक फिल्म नितिन कक्कर द्वारा निर्देशित है और 3 अप्रैल, 2026 को ये सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

'तू मेरी जिंदगी है'

म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' का निर्देशन अनुराग बसु ने किया है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला एक-दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. 'तू मेरी जिंदगी है' 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.





‘सिला’

एक दीवाने की दीवानियत के बाद, हर्षवर्धन राणे अब फिल्म ‘सिला’ में नजर आएंगे. इस रोमांटिक फिल्म में, वे सादिया खतीब के साथ मुख्य भूमिका में होंगे. करणवीर मेहरा सिला में खलनायक की भूमिका निभाएंगे. फिल्म 2026 में रिलीज होने की संभावना है.

‘लाइकी लइका’

आज़ाद के बाद राशा थडानी रोमांटिक फिल्म ‘लाइकी लाइका’ में नजर आएंगी. फिल्म में वह मुंज्या फेम एक्टर अभय वर्मा के साथ रोमांस करेंगी. लाइकी लाइका के भी अगले साल सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है.