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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBandar Trailer: 'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर

Bandar Trailer: 'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर

Bandar Trailer Released: बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें एक्टर को गुनाहों के सर्कस का बंदर बने हुए देखा जा सकता है. देखिए वीडियो.

By : राहुल यादव | Updated at : 21 May 2026 03:04 PM (IST)
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'एनिमल' की रिलीज के दौरान बॉबी देओल को लेकर खुलासा हुआ था कि संदीप रेड्डी वांगा ने उनसे आंखों से एक्टिंग करने की डिमांड की थी. वो सेडनेस और इमोशन, जो 90s में उनकी आंखों में देखने के लिए मिलती है वो चाहिए थी और एक्टर ने उनकी इस डिमांड को पूरा भी किया था और बिना डायलॉग के कमाल का अभिनय किया था. ऐसे में अब उनकी फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें उनकी आंखों का वही जादू देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन इस बार कहानी पहले से काफी अलग है. 

नो एक्शन के साथ कमाल की मिस्ट्री और सस्पेंस

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. इसमें बॉबी का एक कमाल का और सबसे अलग अवतार देखने के लिए मिलता है. इसमें कोई एक्शन सीक्वंस नहीं है बल्कि बॉबी अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से अभिनय करते हैं. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस और ह्यूमर देखने के लिए मिलता है. फिल्म का कॉन्सेप्ट धारा 376 का है, जो बॉबी पर लगी होती है और वो खुद को इनोसेंट बताते हैं. लेकिन एक तरफ बॉबी को अय्याश भी दिखाया गया है. 

यह भी पढ़ें: 62 दिनों में 'धुरंधर 2' ने कमा डाला 392% प्रॉफिट, फिर भी नहीं तोड़ पाई अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का ये रिकॉर्ड

अनुराग कश्यप संग पहली बार काम कर रहे बॉबी देओल

बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म 'बंदर' के जरिए पहली बार किसी फिल्म में काम कर रहे हैं. अनुराग ने भी बॉबी की एक्टिंग को देखते हुए एक्सपेरिमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिस पर अभिनेता ने भी शानदार काम किया और अलग अवतार में एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है. वो इस पर एकदम लीक से हटकर रोल प्ले कर रहे हैं. आपने उन्हें जिस तरह से 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'एनिमल' में देखा है, वो उससे एकदम अलग अंदाज में नजर आथे हैं. 

 

यह भी पढ़ें: 'जोकर' से 'स्पाइडर मैन' तक, ये हैं दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्में, IMDb पर मिली है जबरदस्त रेटिंग

'बंदर' की दमदार स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'बंदर' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें बॉबी देओल के साथ ही सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, ऋद्धि सेन, जीतेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोंसले जैसे एक्टर्स ने अहम रोल प्ले किया है. इसके साथ ही एक्ट्रेस सपना पब्बी ने सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. फिल्म की कहानी भी रियल घटना पर आधारित है. 

इसके साथ ही फिल्म 'बंदर' की रिलीज की बात की करें तो  5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 May 2026 03:04 PM (IST)
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Bobby Deol Bandar
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