33 की उम्र में एग फ्रीज करवा रही हैं रिया चक्रवर्ती, शादी-बच्चों को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. उन्होंने अपना ब्रांड ओपन किया है साथ ही पॉडकास्ट भी करने लगी हैं. उनके पॉडकास्ट चैप्टर 2 में हुमा कुरैशी गेस्ट बनकर आईं थीं. जहां पर रिया ने उनसे पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि वो एग फ्रीज करवा रही हैं और इसके लिए उन्होंने गायनोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लिया है.

रिया ने वुमेन की लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा कि 30 की उम्र में महिलाओं को कई जरुरी फैसले लेने होते हैं. शादी, बच्चे क्योंकि आपकी बायलॉजिकल क्लॉक निकल रही होती है.

एग फ्रीज करवा रही हैं रिया

रिया ने हुमा से बात करते हुए कहा- 'मैं 33 साल की हूं और हाल ही में एग फ्रीज करवाने के लिए गायनोलॉजिस्ट के पास गई थी. मैं ये करवाने की सोच रही हूं. ये कितनी अजीब चीज है. आपकी बॉडी क्लॉक बता रही होती है कि आपको बच्चे कर लेने चाहिए लेकिन दिमाग कहता है कि आपको पास पहले से एक बच्चा है- आपका ब्रांड, आपका बिजनेस और उस बच्चे को आपको पालना है.'

शादी की सही उम्र में नहीं करती विश्वास

रिया चक्रवर्ती ने पहले ह्यूमन ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए कहा था कि 'वो शादी की सही उम्र में विश्वास नहीं करती हैं और उन्हें जिंदगी में देरी से शादी करने में कोई एतराज नहीं है. उन्होंने महिलाओं पर शादी और बच्चे करने को लेकर किए जा रहे प्रेशर को लेकर भी सवाल उठाए थे.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो रिया किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. वो इन समय अपने बिजनेस और पॉडकास्ट पर फोकस कर रही हैं. वो और उनका भाई मिलकर बिजनेस मैनेज करते हैं वहीं रिया के पॉडकास्ट में कई बड़े सेलेब्स आ चुके हैं जिनसे वो पर्सनल लाइफ को लेकर बात करती नजर आती हैं.

