रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत
Sanjay Leela Bhansali Health News:बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 24 फरवरी को अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. अपने खास दिन पर वो सेट पर ही रहे.
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बीते दिन अपना 63 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. ऐसी खबरें थीं कि तबियत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. लेकिन उनकी टीम ने ऐसी खबरों को महज अफवाहर करार दिया है. भंसाली की टीम के मुताबिक वो अस्पताल सिर्फ रूटीन चेकअप कराने के लिए गए थे. संजय लीला भंसाली पूरी तरह ठीक हैं.
भंसाली के परिवार की स्टेटमेंट
वहीं भंसाली के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर उनके परिवार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है. स्टेटमेंट में लिखा है, " मिस्टर भंसाली पूरी तरह ठीक हैं. वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे. चिंता की कोई बात नहीं है. हम आप सब द्वारा दिखाए गए लव, केयर और कंसर्न की बेहद तारीफ करते हैं. आपकी वार्म विशेज और लगातार सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू."
भंसाली की टीम का बयान
'संजय लीला भंसाली को लेकर अस्पताल में भर्ती होने की जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद हैं. इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वह केवल रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए थे.'
काम की बात करें तो फिलहाल संजय अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में बिजी हैं जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं.
भंसाली ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे?
अपने जन्मदिन पर भी संजय लीला भंसाली ने सेट पर ही रहना पसंद किया और पूरी तरह अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' के काम में डूबे रहे.
अपने बर्थडे को लेकर उन्होंने कहा, 'काम ही वो चीज है जिससे मेरी पहचान बनती है. जब मेरे पास काम नहीं होता, तो मुझे खुद की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती. एक आर्टिस्ट के तौर पर अब मैं पहले से ज्यादा निडर हो गया हूं और रिस्क लेने के लिए तैयार हूं. आज मैं 5 या 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं और मुझे इसमें मजा आ रहा है.'
बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं संजय
मुंबई की 300 स्क्वेयर फीट की चॉल में जन्मे संजय लीला भंसाली की शुरुआत मामूली हुई थी लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वे भारत के सबसे मशहूर फिल्ममेकर्स में से एक बन गए आज उनकी नेट वर्थ 940 करोड़ रुपये है. बेरंग दीवारों से सिनेमा के सबसे शानदार सेट बनाने तक का उनका सफर फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार विकास को दिखाता है. आज संजय लीला भंसाली को इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और सबसे विज़नरी डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जो अपनी शानदार कहानी कहने के तरीके को ऊंचा उठाने और इंडियन फिल्मों को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई टाइमलेस क्लासिक फिल्में दी हैं.
तंगी में गुजरी शुरुआती जिंदगी
भंसाली की शुरुआती जिंदगी गरीबी में गुजरी. उनके पिता ने 'जहाज़ी लुटेरा' में इन्वेस्टमेंट किया था जो फ्लॉप रही और इसी के साथ भंसाली के घर में आर्थिक तंगी आ गई. छोटे-मोटे इवेंट्स में अपनी मां को डांस करते देखकर उन्हें अपने सिग्नेचर ग्रैंड म्यूज़िकल सीक्वेंस बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी. एक झगड़े की वजह से FTII से निकाले जाने के बावजूद, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आठ साल तक विधु विनोद चोपड़ा की मेंटरशिप में अपना करियर शुरू किया.
महंगे सेट बनाने के लिए हुए फेमस
उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू 'खामोशी: द म्यूज़िकल' (1996) ने पांच फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड जीते, जिससे उनके करियर की शुरुआत हुई. 'देवदास' के सेट पर 9 करोड़ खर्च करने से लेकर 'पद्मावत' के लिए 250 करोड़ खर्च करने तक, भंसाली का शान के प्रति कमिटमेंट मशहूर हो गया. उनकी सीरीज 'हीरामंडी' में उनका अब तक का सबसे महंगा सेट 200 करोड़ का था.
10 फिल्में की हैं डायरेक्ट
अपने पूरे करियर में, भंसाली ने 10 फिल्में डायरेक्ट की हैं, 7 प्रोड्यूस की हैं, 3 के लिए म्यूज़िक बनाया है और 16 स्क्रीनप्ले लिखे हैं. उनकी फिल्मों ने अक्सर विवाद भी खड़े किए, खासकर 'पद्मावत' को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई. इसकी ऐतिहासिक कहानी दिखाने को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था. फिल्ममेकर अब अपने शानदार करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक, लव एंड वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं. इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े स्टार्स, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं.
