हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत

रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत

Sanjay Leela Bhansali Health News:बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 24 फरवरी को अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. अपने खास दिन पर वो सेट पर ही रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बीते दिन अपना 63 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. ऐसी खबरें थीं कि तबियत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. लेकिन उनकी टीम ने ऐसी खबरों को महज अफवाहर करार दिया है. भंसाली की टीम के मुताबिक वो अस्पताल सिर्फ रूटीन चेकअप कराने के लिए गए थे. संजय लीला भंसाली पूरी तरह ठीक हैं.

भंसाली के परिवार की स्टेटमेंट
वहीं भंसाली के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर उनके परिवार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है. स्टेटमेंट में लिखा है, " मिस्टर भंसाली पूरी तरह ठीक हैं. वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे. चिंता की कोई बात नहीं है. हम आप सब द्वारा दिखाए गए लव, केयर और कंसर्न की बेहद तारीफ करते हैं. आपकी वार्म विशेज और लगातार सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू." 



रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत

भंसाली की टीम का बयान

'संजय लीला भंसाली को लेकर अस्पताल में भर्ती होने की जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद हैं. इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वह केवल रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए थे.'

काम की बात करें तो फिलहाल संजय अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में बिजी हैं जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं.  

भंसाली ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे?

अपने जन्मदिन पर भी संजय लीला भंसाली ने सेट पर ही रहना पसंद किया और पूरी तरह अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' के काम में डूबे रहे.

अपने बर्थडे को लेकर उन्होंने कहा, 'काम ही वो चीज है जिससे मेरी पहचान बनती है. जब मेरे पास काम नहीं होता, तो मुझे खुद की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती. एक आर्टिस्ट के तौर पर अब मैं पहले से ज्यादा निडर हो गया हूं और रिस्क लेने के लिए तैयार हूं. आज मैं 5 या 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं और मुझे इसमें मजा आ रहा है.'

बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं संजय

मुंबई की 300 स्क्वेयर फीट की चॉल में जन्मे संजय लीला भंसाली की शुरुआत मामूली हुई थी लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वे भारत के सबसे मशहूर फिल्ममेकर्स में से एक बन गए आज उनकी  नेट वर्थ 940 करोड़ रुपये है.  बेरंग दीवारों से सिनेमा के सबसे शानदार सेट बनाने तक का उनका सफर फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार विकास को दिखाता है. आज संजय लीला भंसाली को इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और सबसे विज़नरी डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जो अपनी शानदार कहानी कहने के तरीके को ऊंचा उठाने और इंडियन फिल्मों को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में  कई टाइमलेस क्लासिक फिल्में दी हैं.

तंगी में गुजरी शुरुआती जिंदगी
भंसाली की शुरुआती जिंदगी गरीबी में गुजरी. उनके पिता ने 'जहाज़ी लुटेरा' में इन्वेस्टमेंट किया था जो फ्लॉप रही और इसी के साथ भंसाली के घर में आर्थिक तंगी आ गई.  छोटे-मोटे इवेंट्स में अपनी मां को डांस करते देखकर उन्हें अपने सिग्नेचर ग्रैंड म्यूज़िकल सीक्वेंस बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी. एक झगड़े की वजह से FTII से निकाले जाने के बावजूद, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आठ साल तक विधु विनोद चोपड़ा की मेंटरशिप में अपना करियर शुरू किया.

महंगे सेट बनाने के लिए हुए फेमस
उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू 'खामोशी: द म्यूज़िकल' (1996) ने पांच फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड जीते, जिससे उनके करियर की शुरुआत हुई. 'देवदास' के सेट पर 9 करोड़ खर्च करने से लेकर 'पद्मावत' के लिए 250 करोड़ खर्च करने तक, भंसाली का शान के प्रति कमिटमेंट मशहूर हो गया. उनकी सीरीज 'हीरामंडी' में उनका अब तक का सबसे महंगा सेट 200 करोड़ का था.

10 फिल्में की हैं डायरेक्ट
अपने पूरे करियर में, भंसाली ने 10 फिल्में डायरेक्ट की हैं, 7 प्रोड्यूस की हैं, 3 के लिए म्यूज़िक बनाया है और 16 स्क्रीनप्ले लिखे हैं.  उनकी फिल्मों ने अक्सर विवाद भी खड़े किए, खासकर 'पद्मावत' को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई. इसकी  ऐतिहासिक कहानी दिखाने को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था.  फिल्ममेकर अब अपने शानदार करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक, लव एंड वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं.  इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े स्टार्स, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. 

Published at : 25 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Sanjay Leela Bhansali Sanjay Leela Bhansali Heart Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत
रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत
बॉलीवुड
‘धुरंधर’ पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, रणवीर सिंह और पूरी टीम की तारीफ करते हुए बोले- 'बेहद शानदार है फिल्म'
‘धुरंधर’ पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, रणवीर सिंह और पूरी टीम की जमकर की तारीफ
बॉलीवुड
Ramayana Part 1 First Review Out: आ गया रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' के फर्स्ट कट शो का रिव्यू, लोग बोले- ‘जबरदस्त कहानी’
आ गया रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' के फर्स्ट कट शो का रिव्यू, लोग बोले- ‘जबरदस्त कहानी’
बॉलीवुड
न्यूयॉर्क के बर्फीले तूफान में मस्ती करते दिखीं अमीषा पटेल, वायरल हुआ वीडियो
न्यूयॉर्क के बर्फीले तूफान में मस्ती करते दिखीं अमीषा पटेल, वायरल हुआ वीडियो
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget