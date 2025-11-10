'शादीशुदा प्रोड्यूसर ने काम के बदले की थी गंदी डिमांड ', सालों बाद सलमान खान की ऑनस्क्रीन 'भाभी' का खुलासा
Renuka Shahane On Cating Couch: रेणुका शहाणे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों की शॉकिंग घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर ने काम के बदले उनसे गंदी डिमांड की थी.
टीवी से एक्टिंग करियर शुरू करने वाली रेणुका शहाणे ने 'हम आपके हैं कौन' में माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन और सलमान खान की भाभी का रोल प्ले कर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. उन्होंने दूसरी गोष्ठी', 'हाईवे' और 'त्रिभंगा' जैसी फिल्मों से भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया. उन्होंने मराठी में भी कई शानदार फिल्में की हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की.
काम के बदले प्रोड्यूसर ने की थी गंदी डिमांड
दरअसल जूम को दिए इंटरव्य के दौरान रेणुका शहाणे ने खुलासा किया, “एक प्रोड्यूसर आए थे बहुत साल पहले और वो मेरे घर पर आये थे मुझसे मिलने और उन्होंने मुझे सीधा ऑफर कर दिया की मैं शादीशुदा हूं लेकिन आप मेरी ब्रैंड एम्बेसडर बनेंगी. वो साड़ी के प्रोड्यूसर थे और कैंपेन होगा और मैं आपको हर महीने इतना स्टाइपेंड दूंगा और फिर हम साथ रहेंगे. मैं और मेरी मां एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे.”
रेणुका ने कहा कि उन्होंने तुरंत प्रोड्यूसर का ये ऑफर ठुकरा दिया और कैंपेन से पूरी तरह से अलग हो गई थीं रेणुका ने कहा, "मुझे लगता है कि उसके बाद जो होता है वह ज़्यादा जरूरी है, मैं इस घटना के बाद वो कैंपेन मैं ही नहीं करना चाहती थी और वो आदमी वो कैंपेन कही और लेके गया होगा, लेकिन बात आई गई.”
"वे मिलकर विक्टिम को ही प्रताड़ित करते हैं"
रेणुका ने आगे बताया कि ऐसी घटनाओं के अक्सर संबंधित महिलाओं पर गंभीर परिणाम होते हैं. उन्होंने कहा, "या तो आपको निकाल दिया जाता है, या फिर इकट्ठा होकर आपको फिर और भी परेशान करते हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप निकल जाओ. यह एक पूरा क्लब है जो एकजुट होकर पीड़िता को और ज़्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करता है."
अभिनेत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो महिलाएं प्रस्ताव ठुकरा देती हैं या अपनी बात कहती हैं, उन्हें अक्सर प्रोफेशनली नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाना, पेमेंट से इनकार कर दिया जाना, या कानाफूसी नेटवर्क के ज़रिए निशाना बनाया जाना. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पावर का इम्बैलेंस और फाइनेंशियल लॉस का डर कई महिलाओं को चुप रहने के लिए मजबूर करता है.
