ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया स्टारर ‘कांतारा चैप्टर 1’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 38 दिन बाद भी बवाल काट रही है. ये फिल्म पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और अब भी ये थमने के मूड में नहीं है. हालांकि सिनेमाघरों में एक महीने से ज़्यादा समय बिताने और ओटीटी पर रिलीज़ के बाद, इसकी कमाई की स्पीड कम हो गई है, लेकिन ये अब भी रिकॉर्ड बनाने से नहीं चूक रही है. अब इसने रिलीज के 38वें दिन एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ बनी साल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म

‘कांतारा चैप्टर 1’ का कहर एक महीने बाद भी जारी है. दिलचस्प बात ये है कि कई नई फ़िल्मों के आने के बावजूद, कन्नड़ की ये मैग्नम ऑप्श अभी भी खूब कमाई कर रही है और इसी के साथ ये कई फिल्मों का शिकार कर रही है. फिलहाल इसने विक्की कौशल की ‘छावा’ के लाइफटाइम कलेक्शन के परखच्चे उड़ा दिए हैं. ‘छावा’ को पछाड़ने के बाद ये देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 8वीं फिल्म बन गई है. अब यह श्रद्धा कपूर स्टारर ‘स्त्री 2’ का शिकार करने की तैयारी कर रही है. ये है देश की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट

भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फ़िल्में (नेट)

पुष्पा 2 – 1265.97 करोड़

बाहुबली 2 – 1031 करोड़

केजीएफ चैप्टर 2 – 856 करोड़

आरआरआर – 772 करोड़

कल्कि 2898 एडी – 653.21 करोड़

जवान – 640.42 करोड़

स्त्री 2 – 627.5 करोड़

कांतारा चैप्टर 1 – 617 करोड़

छावा – 615.39 करोड़

एनिमल – 554 करोड़

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 38वें दिन कितनी की कमाई?

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 38वें दिन, ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई और इसने 1.35 करोड़ की कमाई की. 37वें दिन 60 लाख की तुलना में, इसमें 125% की ग्रोथ दिखाई. कुल मिलाकर, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 617 करोड़ की कमाई कर ली है. जीएसटी को एडजस्ट करने पर इसकी कुल कमाई 728.06 करोड़ हो गई है