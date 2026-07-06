'अमिताभ के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने खोला सालों पुराना राज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अमिताभ बच्चन के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने सालों पुराना सीक्रेट रिवील किया

'अमिताभ बच्चन के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने सालों पुराना सीक्रेट रिवील किया

Amitabh Bachchan-Rekha: रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते पर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है. एक फोटो जर्नलिस्ट ने बताया है कि उन दिनों रेखा, अमिताभ बच्चन के हिसाब से ही काम करती थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Jul 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

अमिताभ बच्चन और रेखा...ये वो दो नाम हैं जो इंडस्ट्री में आज भी अक्सर साथ में लिए जाते हैं. 70 के दशक में दोनों का अफेयर था और 80 के दशक की शुरुआत में दोनों के रिश्ते का अंत हो गया था. दोनों के रिश्ते पर तब से लेकर अब तक काफी बातें होती रही हैं. आए दिन उनके रिश्ते पर बड़े-बड़े खुलासे भी होते हैं. हाल ही में एक मशहूर फोटो जर्नलिस्ट ने भी दोनों दिग्गजों को लेकर बड़ा सीक्रेट रिवील किया है. उनके मुताबिक रेखा, अमिताभ के काम करने के तरीकों और उनकी आदतों को अपनाती थीं.

रेखा-अमिताभ पर हुआ बड़ा खुलासासा

अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ा ये बड़ा राज गुजरे दौर के फोटो जर्नलिस्ट सुरेश जेठवा ने खोला है. उन्होंने हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया है कि सफलता मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी आदतों को लिमिटेड कर लिया था. उनके मुताबिक अमिताभ शुरू से ही कम बात करने वाले शख्स थे, वहीं उनकी फिल्में चलने के बाद उन्होंने अपना रवैया और बदल लिया था और वो बेहद लिमिटेड लोगों से ही मिलते-जुलते और बातें करते थे. 

ये भी पढ़ें: राम चरण-जाह्नवी कपूर की 'पेद्दी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

सुरेश से आगे अमिताभ और रेखा के रिश्ते पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, 'एक बात मैंने देखी थी कि जब अमिताभ बच्चन की फिल्में चलने लगी थीं तो उन्होंने हर चीज से दूरी बना ली थी. वो लिमिटेड लोगों से बात करने लगे थे. उनका जो स्टाइल था उसे बाद में रेखा ने अपनाया था. पहले वो ऐसी नहीं थीं. सबसे मिलती थीं, बातें करती थीं. लेकिन, बाद में रेखा ने भी सबसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था. क्योंकि उनकी अमिताभ के साथ फिल्में हिट होने लगी थीं और रेखा भी निकल पड़ी थीं.'

रेखा, अमिताभ के हिसाब से ही काम करती थीं

सुरेश ने आगे बताया कि 'मिस्टर नटवरलाल' फिल्म के हिट होने के बाद दोनों की जोड़ी काफी पसंद की जाने लगी थी. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने देखा था कि रेखा, अमिताभ के हिसाब से ही काम करती थीं. ऐसा लगता था कि वो पूछकर (अमिताभ बच्चन) ही काम करती थीं कि फोटो दूं या नहीं दूं? इंटरव्यू दूं या ना दूं? जिनके साथ उनकी बनती थी वो उन्हीं से बात करती थीं. नए लोगों के साथ तो मुझे नहीं लगता कि वो बात करती थीं.'

ये भी पढ़ें: कभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें

रेखा-अमिताभ की फिल्में

रेखा और अमिताभ बच्चन ने साथ में करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया था. दोनों स्टार्स मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, नमक हराम, दो अनजाने, अलाप, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग और राम बलराम जैसी फिल्मों में नजर आए थे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Rekha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने सालों पुराना सीक्रेट रिवील किया
'अमिताभ के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने खोला सालों पुराना राज
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 6 बजे तक का कलेक्शन
मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 6 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Alpha Box Office: 'अल्फा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? 3 दिनों में बजट का मात्र 38% वसूल पाई है फिल्म
Alpha को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? 3 दिनों में बजट का मात्र 38% वसूल पाई है फिल्म
बॉलीवुड
पति संग महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गईं अफसाना खान, ट्रोल्स बोले- फेम के लिए ये सब कर रही हो
पति संग महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गईं अफसाना खान, ट्रोल्स बोले- फेम के लिए ये सब कर रही हो
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
बिहार
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
इंडिया
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इंडिया
Explained: अग्निपथ स्कीम में 75% को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा अग्निवीर, बदलाव कितना मुमकिन?
75% अग्निवीरों को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा सैनिक, क्या असर होगा?
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
इंडिया
नीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा भगोड़ा हीरा कारोबारी
नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया हीरा कारोबारी
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget