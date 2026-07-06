'अमिताभ के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने खोला सालों पुराना राज

अमिताभ बच्चन और रेखा...ये वो दो नाम हैं जो इंडस्ट्री में आज भी अक्सर साथ में लिए जाते हैं. 70 के दशक में दोनों का अफेयर था और 80 के दशक की शुरुआत में दोनों के रिश्ते का अंत हो गया था. दोनों के रिश्ते पर तब से लेकर अब तक काफी बातें होती रही हैं. आए दिन उनके रिश्ते पर बड़े-बड़े खुलासे भी होते हैं. हाल ही में एक मशहूर फोटो जर्नलिस्ट ने भी दोनों दिग्गजों को लेकर बड़ा सीक्रेट रिवील किया है. उनके मुताबिक रेखा, अमिताभ के काम करने के तरीकों और उनकी आदतों को अपनाती थीं.

रेखा-अमिताभ पर हुआ बड़ा खुलासासा

अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ा ये बड़ा राज गुजरे दौर के फोटो जर्नलिस्ट सुरेश जेठवा ने खोला है. उन्होंने हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया है कि सफलता मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी आदतों को लिमिटेड कर लिया था. उनके मुताबिक अमिताभ शुरू से ही कम बात करने वाले शख्स थे, वहीं उनकी फिल्में चलने के बाद उन्होंने अपना रवैया और बदल लिया था और वो बेहद लिमिटेड लोगों से ही मिलते-जुलते और बातें करते थे.

ये भी पढ़ें: राम चरण-जाह्नवी कपूर की 'पेद्दी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

सुरेश से आगे अमिताभ और रेखा के रिश्ते पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, 'एक बात मैंने देखी थी कि जब अमिताभ बच्चन की फिल्में चलने लगी थीं तो उन्होंने हर चीज से दूरी बना ली थी. वो लिमिटेड लोगों से बात करने लगे थे. उनका जो स्टाइल था उसे बाद में रेखा ने अपनाया था. पहले वो ऐसी नहीं थीं. सबसे मिलती थीं, बातें करती थीं. लेकिन, बाद में रेखा ने भी सबसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था. क्योंकि उनकी अमिताभ के साथ फिल्में हिट होने लगी थीं और रेखा भी निकल पड़ी थीं.'

रेखा, अमिताभ के हिसाब से ही काम करती थीं

सुरेश ने आगे बताया कि 'मिस्टर नटवरलाल' फिल्म के हिट होने के बाद दोनों की जोड़ी काफी पसंद की जाने लगी थी. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने देखा था कि रेखा, अमिताभ के हिसाब से ही काम करती थीं. ऐसा लगता था कि वो पूछकर (अमिताभ बच्चन) ही काम करती थीं कि फोटो दूं या नहीं दूं? इंटरव्यू दूं या ना दूं? जिनके साथ उनकी बनती थी वो उन्हीं से बात करती थीं. नए लोगों के साथ तो मुझे नहीं लगता कि वो बात करती थीं.'

ये भी पढ़ें: कभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें

रेखा-अमिताभ की फिल्में

रेखा और अमिताभ बच्चन ने साथ में करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया था. दोनों स्टार्स मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, नमक हराम, दो अनजाने, अलाप, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग और राम बलराम जैसी फिल्मों में नजर आए थे.