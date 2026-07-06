ओटीटी से हटते ही ऑनलाइन लीक हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', शेयर हो रहे पायरेटेड लिंक

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी. रिलीज के दो दिन बाद इसे ओटीटी से हटा दिया गया है. जिसके कुछ ही घंटों बाद ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई. फैंस इसके पायरेटेड वर्जन शेयर कर रहे हैं.

'सतलुज' के पायरेटेड लिंक वायरल

जी5 इंडिया द्वारा फिल्म हटाए जाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दावा किया कि 'सतलुज' के पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं. कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि फिल्म को अवैध रूप से डाउनलोड और स्ट्रीम करने के लिए पायरेटेड लिंक शेयर किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पायरेसी वेबसाइट्स पर 'सतलुज' के अलग-अलग HD वर्जन अवेलेबल होने के स्क्रीनशॉट शेयर किए. इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने फिल्म के कथित पायरेटेड लिंक भी शेयर किए और दूसरों को इन्हें देखने के लिए उकसाया.

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दिलजीत दोसांझ ने किया था रिएक्ट

बता दें, फिल्म हटाए जाने से पहले दिलजीत दोसांझ ने फैंस के साथ एक लाइव सेशन में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म हटाई जा सकती है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'अब टेंशन नहीं, सबने डाउनलोड कर ली है. मैं बिल्कुल टेंशन फ्री बैठा हूं.'

दिलजीत ने ये भी कहा कि अगर फिल्म पायरेसी वेबसाइट्स पर लीक भी हो जाती है तो उन्हें इससे कोई खास परेशानी नहीं है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आज शनिवार है, मुझे लगता है सोमवार तक इसे हटा दिया जाएगा.'

ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाई गई 'सतलुज'

जी5 ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'फिल्म 'सतलुज' के रिलीज होने के बाद से इसे जो प्रतिक्रिया मिली है, वो शानदार है. मौजूदा हालात को देखते हुए 'सतलुज' अगले आदेश तक भारत में अवेलेबल नहीं होगी. हम सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों के लिए दोबारा अवेलेबल कराने की दिशा में काम कर रहे हैं.'

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बता दें, हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी 'सतलुज' में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को दिखाया गया है. इसमें दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.