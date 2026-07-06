'पेद्दी' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था. वहीं फैंस इस स्पोर्ट्स ड्रामा की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली राम चरण और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं ये कब और कहां ओटीटी पर स्ट्रीम होगी?

'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां देखें?

'पेद्दी' ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा, "आता मारोच्चु कानी, मोनागाडु मथम मारडु." (खेल भले ही बदल जाए, लेकिन चैंपियन कभी नहीं बदलता।) यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम होगी. वहीं इसका हिंदी वर्जन बाद में रिलीज किया जाएगा.

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'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

350 करोड़ के बजट में बनी 'पेद्दी' ने भारत में 242.73 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं इसने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ की कमाई की थी. अपने थिएट्रिकल रन के दौरान इस फिल्म ने अपने बजट का 68.9% वसूल किया था.इसे 108 करोड़ के करीब नुकसान उठाना पड़ा है जो कि प्रतिशत में लगभग 31% है.

'पेद्दी' की कास्ट और क्रू

'पेद्दी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी, ​​रवि किशन, विजी चंद्रशेखर और अन्य ने अहम रोल प्ले किया है. हेल्लाल्लो गाने में श्रुति हासन का स्पेशल डांस नबंर है. बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, यह फिल्म वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित है. इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर एआर रहमान ने क्रिएट किया है.

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