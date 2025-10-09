बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने अपने लंबे बॉलीवुड करियर रियल लाइफ में खूब उतार चढ़ाव देखे हैं. ऐसे में फैंस उनकी लाइफ का हर छोटे से छोटा पहलू जानने के लिए एक्साइटिड रहते हैं. आज हम आपको रेखा की निजी जिंदगी से जुड़ी कई खास बातें बता रहे हैं. जानिए उनकी फैमिली, प्रॉपर्टी और नेटवर्थ के बारे में सबकुछ.....

रेखा कितने साल की हैं?

रेखा का असली नाम भानुरेखा है. जो कल यानि 10 अक्टूबर को 71 साल की होने वाली हैं. उन्होंने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के घर जन्म लिया था. उनकी मां का नाम पुष्पावल्ली है. एक्ट्रेस का जन्म एक सुपरस्टार के घर में हुआ था. लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने तंगी की जिंदगी झेली. दरअसल एक्ट्रेस के पिता उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं रहे. उन्होंने कभी एक्ट्रेस की मां को पत्नी और रेखा को बेटी का दर्जा नहीं दिया था. ऐसे में एक्ट्रेस ने घर चलाने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. इसी वजह से रेखा को अपने पिता से नफरत भी थी.





रेखा के परिवार में कौन कौन है?

रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने 3 शादियां की थी. उनको पहली पत्नी 4 बेटियां थी, दूसरी से 2 बेटियां जिसमें एक रेखा खुद हैं और दूसरी राधा है. तीसरी पत्नी से जेमिनी तो बेटी विजया चामुंडेश्वरी और बेटा सतीश हुआ. इस हिसाब से एक्ट्रेस की 6 बहनें और एक भाई हैं. बता दें कि रेखा का अपने भाई-बहनों से बेहद गहरा बॉन्ड है. ये सभी ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर हैं, लेकिन अपनी लाइफ में सेटल है.





रेखा की नेटवर्थ कितनी है?

रेखा ने अपना करियर साउथ फिल्मों के साथ ही शुरू किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया. यहां शुरुआत में उन्हें छोटे-मोटे रोल मिले. फिर फिल्म ‘सावन भादों’ से उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी. सालों के लंबे करियर में रेखा ने नाम के साथ-साथ खूब शोहरत भी हासिल की. कोईमोई की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा की नेटवर्थ 332 करोड़ रुपए है. एक्ट्रेस के पास ऑडी A8, मर्सिडीज बेंज S क्लास, रोल्स रॉयस घोस्ट और BMW जैसी गाड़ियों में घूमती हैं.





रेखा के पास कहां-कहां प्रॉपर्टी है?

रेखा भले ही फिल्मों में एक्टिव ना हो, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट, टीवी शोज में गेस्ट एपीरियंस और इवेंट्स के जरिए मोटी कमाई करती हैं. एक्ट्रेस मुंबई शहर के बांद्रा इलाके में एक आलीशान बंगला है. जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है. इसके अलावा एक्ट्रेस के साउथ इंडिया में भी कई घर हैं. जिनसे उनको हर महीने मोटा किराया मिलता है. रेखा ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है.





मुकेश अग्रवाल से हुई थी शादी

रेखा ने अपना दिल भले ही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन को दिया हो, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए. ऐसे में एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी. खबरों के अनुसार वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे.

