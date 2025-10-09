हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMaharani 4 की रिलीज डेट कंफर्म, हुमा कुरैशी की सीरीज का धांसू ट्रेलर भी देख लें

Maharani 4 की रिलीज डेट कंफर्म, हुमा कुरैशी की सीरीज का धांसू ट्रेलर भी देख लें

Maharani 4 OTT Release Date: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की धमाकेदार सीरीज 'महारानी 4' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है. जानिए इसे आप कब और कहां देख सकते हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 09 Oct 2025 05:05 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ‘महारानी 4’ का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. सीरीज में एक बार फिर रानी भारती का धांसू और पावरफुल अवतार देखने को मिला है. इस बार उनकी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से देखने को मिलने वाली है. ऐसे में रानी को कई बड़ी चुनौतियां का भी सामना करना पड़ेगा. जानिए ये सीरीज कब और कहां स्ट्रीम होगी.

महारानी 4’ में हुमा ने फिर दिखाए तेवर

सोनी लिव के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए सीरीज के ट्रेलर की शुरुआत हुमा कुरैशी के साथ ही होती है. जो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचती हैं. इसके बाद दोनों के बीच सियासी बातचीत होती है, जिसमें रानी भारती एक दमदार डायलॉग बोलती हैं. वो प्रधानमंत्री से कहती हैं कि अगर आप हमारे जानी दुश्मन के साथ मिलकर हमें तंग करेंगे. तो आपको सिहांसन खींच लेंगे.’ हुमा के ये तेवर जहां प्रधानमंत्री को चौंका देते हैं वहीं फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

कहां स्ट्रीम होगी हुमार की सीरीज महारानी 4’?

ट्रेलर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, शेरनी अपने घर की रक्षा के लिए लौटी! रानी अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है. #महारानी4, 7 नवंबर से सिर्फ़ सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग." बता दें कि सीरीज के पहले दिन सीजन सुपरहिट रहे थे. अब सीजन 4 को लेकर भी दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटिड है.

महारानी 4’ में दिखाई देंगे ये स्टार्स

‘महारानी 4’ में हुमा कुरैश के साथ श्वेता बासु प्रसाद की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलेगी. टीजर में एक्ट्रेस की छोटी सी झलक भी देखने को मिली. इनके अलावा सीरीज में विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दूल भारद्वाज, कानी कुसरुति और प्रमोद पाठक जैसे शानदार कलाकार भी अहम किरदार में हैं. बता दें कि इससे पहले हुमा कुरैशी एक्टर राजकुमार राव की फिल्म ‘मालिक’ में एक आइटम नंबर करती हुई दिखाई दी थी.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 09 Oct 2025 05:05 PM (IST)
