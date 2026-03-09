रामायण के 'लक्ष्मण' का बड़ा प्लान! खुद की फिल्म बना रहे रवि दुबे, बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे बवाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रामायण के 'लक्ष्मण' का बड़ा प्लान! खुद की फिल्म बना रहे रवि दुबे, बॉक्स ऑफिस पर मचाने वाले हैं भौकाल

रामायण के 'लक्ष्मण' का बड़ा प्लान! खुद की फिल्म बना रहे रवि दुबे, बॉक्स ऑफिस पर मचाने वाले हैं भौकाल

रवि दुबे और सरगुन मेहता छोटे पर्दे के पॉपुलर कपल में से एक हैं. लेकिन, उनका प्रोडक्शन हाउस भी है. अब ये कपल ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के बैनर तले पैन इंडिया फिल्म बनाने जा रहे हैं.

09 Mar 2026 04:24 PM (IST)
रवि दुबे और सरगुन मेहता, जिन्हें इंडस्ट्री के सबसे मेहनती और उद्यमी प्रोड्यूसर-एक्टर कपल्स में से एक माना जाता है, अपनी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट के जरिए लगातार अपने रचनात्मक विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं.

पिछले कुछ सालों में इस प्रोडक्शन हाउस ने जमीनी कहानियों और दर्शकों से जुड़ने वाले कंटेंट के जरिए इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब पहली बार यह जोड़ी अपने बैनर के लिए इतने बड़े स्तर की योजना के बारे में खुलकर बात कर रही है.

रवि दुबे ने शेयर किया अपना विजन

ड्रीमियाटा एक महत्वाकांक्षी पैन-इंडिया पंजाबी फिल्म की तैयारी कर रहा है, जिसमें सरगुन मेहता मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.हाल ही में एक प्रमुख प्रकाशन को दिए इंटरव्यू में रवि दुबे ने इस फिल्म के बारे में पहली बार कुछ जानकारी साझा की और बताया कि यह विचार कैसे धीरे-धीरे एक बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट में बदल गया.

 रवि ने कहा, 'अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि यह पंजाब से निकलने वाली एक फिल्म है, जिसमें सरगुन फिल्म की मुख्य किरदार होंगी. लेकिन यह एक पैन-इंडिया फिल्म होगी. इसे लेकर हम बहुत-बहुत उत्साहित हैं'.


रामायण के 'लक्ष्मण' का बड़ा प्लान! खुद की फिल्म बना रहे रवि दुबे, बॉक्स ऑफिस पर मचाने वाले हैं भौकाल

प्रोजेक्ट के विज़न के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी टीम एक ऐसे जॉनर को तलाशना चाहती है, जिसे उनके अनुसार अभी तक देशभर में पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है.

 उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि यह जॉनर अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी इसे ज्यादा नहीं देखा गया है.हम इसे सामने लाना चाहते हैं. इसकी कहानी के मुख्य हिस्से हमारे दिमाग में हैं और हम स्क्रिप्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं. इस यात्रा में हम काफी आगे भी बढ़ चुके हैं और यह हमें बहुत रोमांचक लग रहा है.हमने इसके एसेट्स तैयार करना शुरू कर दिया है, म्यूज़िक पर भी काम शुरू हो चुका है। इन सब चीज़ों पर काम करते हुए हमें इतनी खुशी मिल रही है कि कई बार रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन हम इस प्रक्रिया का पूरा आनंद ले रहे हैं.'

साल 2025 ड्रीमियाटा के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ. प्रोड्यूसर के रूप में इस जोड़ी ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म सौखण सौखणे 2 दी, जबकि सरगुन मेहता ने सफल फिल्म सरबला जी में भी मुख्य भूमिका निभाई.

उनका यूट्यूब-फर्स्ट प्लेटफॉर्म ड्रीमियाटा ड्रामा भी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसमें 1.1 बिलियन से ज्यादा व्यूज़ और 9 बिलियन मिनट से ज्यादा वॉच टाइम दर्ज किया गया है. यह भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लंबे फॉर्मेट के ओरिजिनल ड्रामा को समर्पित है. वहीं उनका ओरिजिनल गाना वे हानियां भी 700 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स पार कर चुका है.

ड्रीमियाटा ड्रामा के बैनर तले बन चुके हैं कई शोज

टेलीविजन पर भी इस बैनर ने कई सफल शो दिए हैं, जिनमें उड़ारियां, स्वरण घर, जुनूनियत, बादल पे पांव हैं, दालचीनी, गंगा माई की बेटियां और तू जूलियट जट्ट दी शामिल हैं.

फिल्मों, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म—तीनों क्षेत्रों में रवि दुबे और सरगुन मेहता ने एक मजबूत और अलग प्रोडक्शन मॉडल तैयार किया है. ऐसे में ड्रीमियाटा का पैन-इंडिया स्तर पर कदम रखना अब लगभग तय सा लगता है.

जैसे-जैसे ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट इस बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है, यह घोषणा प्रोडक्शन हाउस के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देती है. इसी बीच रवि दुबे भी पौराणिक दुनिया में कदम रखते हुए लक्ष्मण की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जो उनके करियर और ड्रीमियाटा—दोनों के लिए एक बेहद रोमांचक समय बना रहा है.

09 Mar 2026 04:24 PM (IST)
