बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो टीवी इंडस्ट्री की एक जानी-मानी प्रोड्यूसर हैं और छोटे पर्दे की 'क्वीन' के नाम से मशहूर हैं. एकता कपूर ने पिछले कई सालों में कई सुपरहिट टीवी शोज दिए हैं, जिन्होंने उन्हें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक अलग और मजबूत पहचान दिलाई है. एकता 7 जून को अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी लैविश लाइफस्टाइल और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.

लैविश लाइफ जीती हैं एकता कपूर

एकता का नाम आज सबसे अमीर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार है. उनका ये सफर टीवी शो 'हम पांच' से शुरू हुआ था. इसके बाद वो छोटे पर्दे को 'कसौटी जिंदगी की', 'कहानी घर घर की', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'बेकाबू', 'नागिन' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' समेत कई हिट शोज दे चुकी हैं. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है.

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95 करोड़ रुपये की मालकिन हैं एकता कपूर

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, एकता कपूर की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपये है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं वो एक महीने में 2.8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर लेती हैं. एकता कपूर प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स की भी मालिक हैं. इस कंपनी का कुल वैल्यूएशन 420 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है, जबकि एकता कपूर की इसमें पर्सनल हिस्सेदारी की वैल्यू 190 करोड़ रुपये है.

एकता कपूर का आलीशान बंगला

एकता कपूर का मुंबई के जुहू में एक आलीशान बंगला है, जिसका नाम 'कृष्णा' है. इस घर की कीमत 25 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा अल्टामाउंट रोड में टीवी क्वीन का 30 करोड़ रुपये का एक लग्जरी अपार्टमेंट है. एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का कमर्शियल हेडक्वार्टर मुंबई के अंधेरी में स्थित है, जिसकी कीमत 60 करोड़ बताई जाती है.

एकता कपूर के पास हैं ये लग्जरी गाड़ियां

बता दें कि एकता कपूर को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है. उनके पास 70 लाख रुपये की जैगुआर F-पेस, 1.86 करोड़ रुपये की मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास मेबैक S 500 और 3.57 करोड़ रुपये की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई महंगी गाड़ियां है. इसके अलावा एकता कपूर ने हाल ही में लग्जरी ज्वेलरी सेक्टर में कदम रख दिया है. उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड ब्रांड 'एकत्रा ज्वेल्स' के साथ पार्टनरशिप की है.

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