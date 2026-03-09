रणवीर सिंह की धुरंधर 2 रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म की फुल पेस में एडवांस बुकिंग हो रही है. 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रिव्यू हैं और 19 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के लिए तैयार है. धुरंधर 2 अब तक की बिगेस्ट ए रेटेड ओपनिंग देने के लिए तैयार है.

धुरंधर 2 की धमाकेदार होगी ओपनिंग

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म पेड प्रिव्यूज में 25 करोड़ टारगेट कर रही है. इसी के साथ ये पेड प्रिव्यूज में हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्म बन जाएगी. वहीं फिल्म 100 करोड़ की ओपनिंग पर भी नजर टिकाए है. अगर फिल्म 100 की ओपनिंग करती है तो ये बिगेस्ट ए रेटेड इंडियन ओपनर बन जाएगी. बता दें कि अभी तक ये खिताब प्रभास की फिल्म सालार के पास था. सालार ने 90.7 करोड़ की ओपनिंग की थी.

टॉप 10 ए रेटेड इंडियन ओपनर्स

इस लिस्ट में सालार सबसे ऊपर है. सालार ने 90.7 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर दे कॉल हिम ओजी है. इस फिल्म ने 94.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर पर कुली है 65 करोड़ की कमाई के साथ. चौथे नंबर पर एनिमल है. एनिमल ने 63.8 करोड़ की कमाई की थी. पांचवें नंबर पर धुरंधर है. धुरंधर ने 28.6 करोड़ कमाए थे. छठे नंबर पर हिट है. हिट ने 21 करोड़ की ओपनिंग की थी. सातवें नंबर पर सत्यमेव जयते (20.52 करोड़), आठवें नंबर पर कबीर सिंह (20.21 करोड़) नौवे नंबर पर रायन (13.7 करोड़) और दसवें नंबर पर ग्रैंड मस्ती (12.5 करोड़) है.

धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है. ट्रेलर को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये फिल्म दिसंबर 2025 में आई धुरंधर का सीक्वल है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था.