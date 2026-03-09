एक्टर अली फजल, जो कभी दमदार गुड्डू भैया के किरदार में तो कभी संवेदनशील और गहराई वाले किरदारों में नजर आए हैं, अब एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं. इस बार वह 'लस्ट स्टोरीज 3' में अपने रोमांटिक 'लवर बॉय' अवतार में दिखाई देंगे, जो इमोशनली गहरी प्रेम कहानी को दिखाएगा.

'लस्ट स्टोरीज 3' में रोमांटिक अवतार में दिखेंगे अली फजल

अली आखिरी बार 'मेट्रो इन डिनो' में नजर आए थे, जहां उन्होंने एक संगीतकार का किरदार निभाया था, जो प्यार और अपनी भावनाओं के उतार-चढ़ाव से गुजरता है. इसी रोमांटिक सफर को आगे बढ़ाते हुए 'लस्ट स्टोरीज 3' में अली एक बेहद इमोशनल किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ राधिका मदान भी हैं. फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक शकुन बत्रा कर रहे हैं, जो रिश्तों को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए जाने जाते हैं.

शकुन बत्रा के साथ काम करने को लेकर कही ये बात

इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जताते हुए अली ने कहा, ''लस्ट स्टोरीज 3' मेरे पास ऐसे समय आई, जब मैं कुछ इमोशनल और सच्चा काम करना चाहता था. शकुन बत्रा लोगों के इमोशन्स और व्यवहार को बहुत अच्छे से समझते हैं. वह सिर्फ सीन डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि कलाकारों को उसे महसूस करने और जीने की आज़ादी देते हैं.





उन्होंंने कहा, 'उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सैटिसफाइंग, क्योंकि वह ओवरएक्टिंग के बजाय सच्चाई के साथ काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं. यह कहानी प्यार, चाहत और इमोशन्स को बहुत असली तरीके से दिखाती है. काफी समय बाद फिर से रोमांटिक किरदार निभाना मुझे सच में अच्छा लगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'फिर से लवर बॉय का किरदार निभाने में एक अलग तरह की आजादी महसूस होती है, लेकिन आज के समय के हिसाब से - थोड़ा कमजोर, संवेदनशील और भावनाओं को समझने वाला. मुझे लगता है कि दर्शक मेरा एक बिल्कुल अलग अंदाज देखेंगे, और यही बात 'लस्ट स्टोरीज 3' को लेकर मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है.'





बता दें, नेटफ्लिक्स की पॉपुलर फ्रेंचाइजी 'लस्ट स्टोरीज' का हिस्सा 'लस्ट स्टोरीज 3' रिश्तों को एक नए और मॉडर्न नजरिए से दिखाने का वादा करती है. अली फजल की यह परफॉर्मेंस उनके लगातार विकसित होते फिल्मी सफर में एक और दिलचस्प अध्याय जोड़ने वाली है.