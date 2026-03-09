‘2013 से पहले सिंगर्स के साथ…’ श्रेया घोषाल ने खोली म्यूजिक इंडस्ट्री की पोल

श्रेया घोषाल बॉलीवुड की सबसे मशहूर और पसंदीदा सिंगर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में मनवा लागे, तेरी मेरी, बरसो रे, साथिया, मेरे ढोलना, हसी, चिकनी चमेली जैसे कई हिट गाने दिए हैं. हाल ही में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया हैं. उन्होंने बताया कि 2013 से पहले सिंगर्स के साथ चीजें काफी अलग हुआ करती थीं.

श्रेया घोषाल ने खोली म्यूजिक इंडस्ट्री की पोल

श्रेया घोषाल ने हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में नजर आईं. जहां सिंगर म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर कई बाते कीं. जब उनसे पूछा गया कि साल 2013 आपका डाउनफॉल वाला साल था, ऐसा आपने क्यों कहा था? इस सवाल का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, 'हां, क्योंकि उस टाइम हमने रॉयल्टी पर स्टैंड लिया, तो इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई.'

उन्होंने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में कोई रूलबुक नहीं है इसीलिए उस वक्त बहुत बुरा टाइम था जो आपको सोचने पर मजबूर करता था कि क्या इस इंडस्ट्री में बने रहना उचित है. सिंगर्स कभी एग्रीमेंट्स नहीं दिए जाते थे, पैसे नहीं दिए जाते थे यहां तक कि उस गाने में सिंगर्स का कोई क्रेडिट नहीं होता था. उस गाने पर हमारा कोई हक नहीं होता था ऐसा था सिस्टम.'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अब ये चेंज आ रहा है, मैं उन आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती हूं जिन्होंने बिना फिल्म सपोर्ट के अपना रास्ता खुद बनाया. भले ही वे अच्छा गाते हों या बुरा लेकिन मेरी नजरों में उनकी रिस्पेक्ट है. क्योंकि बहुत परेशान किया गया है परफॉर्मर, सिंगर्स और कंपोजर्स को. ना पैसे देंगे न क्रेडिट देंगे. बोला जाता था आपका गाना हो गया आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो कोई सही तरीका नहीं है.'

2013 के बाद हुआ बदलाव

श्रेया ने आगे बताया, 'ये वो साल था जब सिंगर्स को पता चला कि कौन किस मिट्टी का बना हुआ है और हमने स्टैंड लिया. इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हुआ. लेकिन उसकी वजह से कुछ अच्छे सिंगर्स और म्यूजिशियन का करियर गिरता गया और नए लोग इंडस्ट्री में आते गए. आशिकी उसी टाइम आई और तब कुछ आशा जगी कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सिंगर्स को सपोर्ट कर रहे थे.'