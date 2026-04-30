रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी फरहान अख्तर की 'डॉन 3'? असल वजह का अब हुआ खुलासा

‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की सक्सेस ने रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाईंयों पर पहुंचा दिया है. इस सफलता को एंजॉय कर रहे एक्टर ने कुछ टाइम पहले फरहान अख्तर की मच अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी थी. जिसके बाद खबरें फैल गई थीं कि अभिनेता ने क्रिएटिव मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ी, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच हुई असल बात का खुलासा हुआ है.

क्या है रणवीर के फरहान अख्तर की 'डॉन 3' छोड़ने की असल वजह?

दरअसल फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह 'डॉन 3' में "हिंसक भाषा" का इस्तेमाल करना चाहते थे. रणवीर का मानना ​​था कि डॉन को "हिंसक" किरदार के अनुरूप खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि आजकल दर्शक इसी तरह की वॉयलेंस को पसंद कर रहे हैं. लेकिन फरहान अख्तर फिल्म में "अपमानजनक भाषा" के इस्तेमाल के खिलाफ थे. उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की डॉन फिल्मों में भी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया. खबरों के मुताबिक, फिल्म मेकर किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं थे. एक सूत्र ने बताया, "फरहान वही फिल्म बनाना चाहते थे जो उन्होंने शुरू में सोची थी. " आखिरकार रणवीर सिंह ने ‘डॉन 3’ छोड़ने का फैसला किया.

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डॉन 3 विवाद के बारे में

बता दे कि रणवीर सिंह ने 2025 में डॉन 3 छोड़ दी थी. स्क्रिप्ट में मतभेद और देरी की खबरों के बीच विवाद पब्लिकली सामने आ गया था. पहले खबरें आई थीं कि एक्सेल प्री-प्रोडक्शन खर्च, शेड्यूल में बदलाव और इससे जुड़े नुकसान का हवाला देते हुए मुआवजे के तौर पर 40 करोड़ रुपये की मांग कर रहा था, प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि रणवीर की सहमति से ग्राउंडवर्क पूरा हो चुका था. खबरों के मुताबिक,रणवीर सिंह ने इस अमाउंट का एक हिस्सा वापस करने पर भी सहमति जताई है।

हाल ही में, फरहान अख्तर ने भी विवाद पर खुलकर बात की और हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को बताया, "मैंने जो सीखा है वह यह है कि अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए. जब ​​तक आप उसे फिल्म में न देख लें, तब तक किसी भी चीज को निश्चित नहीं माना जा सकता."

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