क्या रणवीर सिंह ने छोड़ दी है जय मेहता की जॉम्बी फिल्म 'प्रलय'? जानें रूमर्स का सच

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धुरंधर फ्रेंचाइजी की सुपर सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. वहीं फैंस अब एक्टर की अपकमिंग फिल्मों का भी इंतजार कर रहे हैं. इनमें से एक 'प्रलय' भी है. रणवीर ने पहले ही निर्देशक जय मेहता की पोस्ट-एपोकैलिप्टिक थ्रिलर ‘प्रलय’ के लिए हामी भर दी है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रणवीर सिंह और निर्देशक के बीच “क्रिएटिव मतभेद” हैं जिसकी वजह से धुरंधर एक्टर ने ये फिल्म छोड़ दी है. वहीं प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक सूत्र ने इन खबरों को खारिज करते हुए साफ किया कि ‘प्रलय’ पूरी तरह ट्रैक पर है और इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में शुरू होने वाली है.

क्या रणवीर सिंह ने 'प्रलय' छोड़ दी है?

'ऑलवेज बॉलीवुड' के X पेज पर वायरल हुई एक पोस्ट में दावा किया गया कि रणवीर ने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और आदित्य धर के किसी दूसरे प्रोजेक्ट की तलाश में है. बुधवार दोपहर को शेयर की गई इस पोस्ट में लिखा गया था, “जय मेहता के निर्देशन में 2026 के मिड तक फ्लोर पर जाने वाली रणवीर सिंह की पोस्ट-एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय में कथित तौर पर अभिनेता और निर्देशक के बीच क्रिएटिव मतभेदों के कारण रुकावट आ गई है. इसी बीच, 'धुरंधर 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद रणवीर कथित तौर पर एक बड़े पैन इंडिया एक्शन एंटरटेनर की तलाश में हैं”

हालांकि, कुछ घंटों बाद, वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट ने इन दावों का खंडन किया. रिपोर्ट ने एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा, “प्रलय को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता की खबरें पूरी तरह बेसलेस हैं. रणवीर और जय लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट को फाइनल कर दिया है.”

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कब शुरू होगी 'प्रलय' की शूटिंग?

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिल्म का निर्माण इस साल के एंड में शुरू होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, “प्रोजेक्ट प्री-प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुका है और पूरी टीम भारतीय सिनेमा में एक अमेजिंग भव्यता लाने के लिए एक्टिवली जुटी हुई है. फिलहाल, ‘प्रलय’ की शूटिंग अगस्त 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.”

'प्रलय' किस बारे में है?

'प्रलय' को एक मेगा-बजट ज़ॉम्बी फिल्म बताया जा रहा है. हंसल मेहता की ट्रू स्टोरी फिल्म्स और रणवीर सिंह की मा कसम फिल्म्स के सहयोग से बनने वाली इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है. जय मेहता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर के साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी नज़र आएंगीं.

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