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रेड ड्रेस में कियारा आडवाणी का दिखा कातिलाना अंदाजा, फिल्म की स्क्रीनिंग में लूट ली महफिल
Kiara Advani Look: कियारा आडवाणी हाल ही में एक फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उनके ग्लैमरस लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. अब उनकी ये स्टाइलिश और एलीगेंट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो मुंबई में 'द डेविल वेयर्स प्रादा 2' की स्क्रीनिंग में नजर आई थीं, जिसमें उनके ग्लैमरस और एलिगेंट लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इसी बीच कियारा ने कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते है.
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Published at : 01 May 2026 10:10 PM (IST)
Tags :Kiara Advani Bollywood Toxic Film
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