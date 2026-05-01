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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरेड ड्रेस में कियारा आडवाणी का दिखा कातिलाना अंदाजा, फिल्म की स्क्रीनिंग में लूट ली महफिल

रेड ड्रेस में कियारा आडवाणी का दिखा कातिलाना अंदाजा, फिल्म की स्क्रीनिंग में लूट ली महफिल

Kiara Advani Look: कियारा आडवाणी हाल ही में एक फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उनके ग्लैमरस लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. अब उनकी ये स्टाइलिश और एलीगेंट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 May 2026 10:10 PM (IST)
Kiara Advani Look: कियारा आडवाणी हाल ही में एक फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उनके ग्लैमरस लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. अब उनकी ये स्टाइलिश और एलीगेंट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो मुंबई में 'द डेविल वेयर्स प्रादा 2' की स्क्रीनिंग में नजर आई थीं, जिसमें उनके ग्लैमरस और एलिगेंट लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इसी बीच कियारा ने कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते है.

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कियारा का रेड बॉडी-हगिंग गाउन बहुत एलिगेंट है, जिसका हाई नेक डिजाइन उन्हें ग्लैमरस बना रहा है. ये ड्रेस उनकी फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही हैं.
कियारा का रेड बॉडी-हगिंग गाउन बहुत एलिगेंट है, जिसका हाई नेक डिजाइन उन्हें ग्लैमरस बना रहा है. ये ड्रेस उनकी फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही हैं.
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उनके बाल सॉफ्ट वेव्स में खुले हुए हैं, जो मिडल पार्टिंग के साथ स्टाइल किए गए हैं. हेयरस्टाइल बहुत स्मूद और शाइनी लग रहा है, जो उनके पूरे लुक को क्लासी टच देता है.
उनके बाल सॉफ्ट वेव्स में खुले हुए हैं, जो मिडल पार्टिंग के साथ स्टाइल किए गए हैं. हेयरस्टाइल बहुत स्मूद और शाइनी लग रहा है, जो उनके पूरे लुक को क्लासी टच देता है.
Published at : 01 May 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Bollywood Toxic Film

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