वैभव सूर्यवंशी का विकेट कितना महत्वपूर्ण है, ये कल काइल जैमीसन के सेलिब्रेशन से साफ दिख रहा था. वैभव ने अपनी छवि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में बना ली है, जो पहली ही गेंद से प्रहार करने लगते हैं. ऐसा नहीं है कि एक या दो पारी, बल्कि वह लगभग हर मैच में ऐसा ही करके तेज गति से रन भी बना रहे हैं. हालांकि शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला, वह अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए. इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से हार गई.

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल (6) आउट हो गए. काइल जैमीसन द्वारा डाले गए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक मिली, पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया. लेकिन अगली ही गेंद पर जैमीसन ने शानदार वापसी की और वैभव को बोल्ड कर दिया. न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज का सेलिब्रेशन देखने लायक था, ये काफ अग्रेसिव था और साफ दिख रहा था कि उनके और पूरी दिल्ली के लिए ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था.

The celebration of Kyle Jamieson after dismissing Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/s6Otq9Uu0X — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 1, 2026

फैंस के निशाने पर क्यों आए जैमीसन

काइल जैमीसन ने यॉर्कर गेंद पर वैभव को बोल्ड करने के बाद अग्रेसिव अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया, उनके सामने चिल्लाते हुए तालियां बजाई. हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी इसको लेकर आलोचना भी हो रही है. फैंस को लग रहा है कि 15 साल के इस खिलाड़ी को आउट करने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन सही नहीं था.

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Calm down Jamieson, he is just 15 y/o 😭🙏🏻 pic.twitter.com/RtvBMwBYXS — Shivani (@meme_ki_diwani) May 1, 2026

सोशल मीडिया पर कई फैंस जैमीसन की आलोचना कर रहे हैं. एक ने लिखा, "भाई, वो सिर्फ 15 साल का ही है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वो 15 साल का बच्चा है, उसका विकेट लेकर इतना खुश हो रहे हो. इस जश्न से साफ है कि पिछली गेंद पर आए चौके से आपका ईगो हर्ट हो गया."

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कई यूजर्स ने काइल जैमीसन के इस सेलिब्रेशन पर हंसते हुए का वीडियो शेयर कर गेंदबाज का मजाक उड़ाया.

Kyle Jamieson..relax..he is 15. Calm down with your send off. Speaks a lot about your fragile ego that a four from a kid rattled you. — Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) May 1, 2026

मैच की बात करें तो रियान पराग (90), डोनोवन फेरीरा (47 नाबाद), ध्रुव जुरेल (42) की शानदार पारी से राजस्थान रॉयल्स ने 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लेकिन केएल राहुल (75), पथुम निसांका (62) की शानदार शुरुआत ने दिल्ली के लिए इस लक्ष्य को थोड़ा आसान कर दिया. दिल्ली ने 5 गेंद शेष रहते इस मैच 7 विकेट से जीत लिया.