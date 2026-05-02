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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना

वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना

RR vs DC: शुक्रवार को हुए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें तेज गेंदबाज काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) ने बोल्ड किया. इस विकेट को जैमीसन ने अग्रेसिव अंदाज में सेलिब्रेट किया.

By : शिवम | Updated at : 02 May 2026 08:21 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का विकेट कितना महत्वपूर्ण है, ये कल काइल जैमीसन के सेलिब्रेशन से साफ दिख रहा था. वैभव ने अपनी छवि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में बना ली है, जो पहली ही गेंद से प्रहार करने लगते हैं. ऐसा नहीं है कि एक या दो पारी, बल्कि वह लगभग हर मैच में ऐसा ही करके तेज गति से रन भी बना रहे हैं. हालांकि शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला, वह अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए. इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से हार गई.

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल (6) आउट हो गए. काइल जैमीसन द्वारा डाले गए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक मिली, पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया. लेकिन अगली ही गेंद पर जैमीसन ने शानदार वापसी की और वैभव को बोल्ड कर दिया. न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज का सेलिब्रेशन देखने लायक था, ये काफ अग्रेसिव था और साफ दिख रहा था कि उनके और पूरी दिल्ली के लिए ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था.

फैंस के निशाने पर क्यों आए जैमीसन

काइल जैमीसन ने यॉर्कर गेंद पर वैभव को बोल्ड करने के बाद अग्रेसिव अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया, उनके सामने चिल्लाते हुए तालियां बजाई. हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी इसको लेकर आलोचना भी हो रही है. फैंस को लग रहा है कि 15 साल के इस खिलाड़ी को आउट करने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन सही नहीं था.

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सोशल मीडिया पर कई फैंस जैमीसन की आलोचना कर रहे हैं. एक ने लिखा, "भाई, वो सिर्फ 15 साल का ही है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वो 15 साल का बच्चा है, उसका विकेट लेकर इतना खुश हो रहे हो. इस जश्न से साफ है कि पिछली गेंद पर आए चौके से आपका ईगो हर्ट हो गया."

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कई यूजर्स ने काइल जैमीसन के इस सेलिब्रेशन पर हंसते हुए का वीडियो शेयर कर गेंदबाज का मजाक उड़ाया.

मैच की बात करें तो रियान पराग (90), डोनोवन फेरीरा (47 नाबाद), ध्रुव जुरेल (42) की शानदार पारी से राजस्थान रॉयल्स ने 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लेकिन केएल राहुल (75), पथुम निसांका (62) की शानदार शुरुआत ने दिल्ली के लिए इस लक्ष्य को थोड़ा आसान कर दिया. दिल्ली ने 5 गेंद शेष रहते इस मैच 7 विकेट से जीत लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 May 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RR Vs DC Rajasthan Royals Kyle Jamieson IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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