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एली अवराम ने लाल साड़ी पहन ढाया कहर, फ्लॉन्ट की पतली कमरिया, देखें फोटोज
एक्ट्रेस एली अवराम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई शानदार फोटोज शेयर की है. एक्ट्रेस लाल साड़ी पहने बला की खूबसूरत नजर आई. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
एक्ट्रेस एली अवराम एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
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Published at : 01 May 2026 10:14 PM (IST)
Tags :Elli AvrRam
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