कैमियो के 'बादशाह' हैं सलमान खान, 'राजा शिवाजी' से पहले इन फिल्मों में मचाया चुके हैं धमाल

'बाग़बान':- सलमान खान साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'बाग़बान' में भी नजर आए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म में उन्होंने 'आलोक राज' का किरदार निभाया, जो फिल्म में अमिताभ बच्चन के गोद लिए हुए बेटे बने हैं.