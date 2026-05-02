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कैमियो के 'बादशाह' हैं सलमान खान, 'राजा शिवाजी' से पहले इन फिल्मों में मचाया चुके हैं धमाल
Salman Khan Cameos:- रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में सलमान खान ने दमदार कैमियो किया है. चलिए जानते हैं इससे पहले उन्होंने किन फिल्मों में कैमियो किया है.
रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने शानदार रिस्पांस दिया. वहीं, मराठा साम्राज्य के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान ने कैमियो करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उन्होंने फिल्म में छत्रपति के वफादार अंगरक्षक रहे 'जीवा महाला' का किरदार निभाया है. भगवा कपड़े और लंबी मूछ में उनका लुक देखने लायक हैं. आइए जानते हैं 'राजा शिवाजी' से पहले सलमान ने किन फिल्मों में कैमियो किया है.
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Published at : 02 May 2026 09:07 AM (IST)
Tags :Raja Shivaji SALMAN KHAN
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