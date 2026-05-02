कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें

देश के कईं हिस्सों में फिर से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2-4 मई के बीच एक बार फिर से यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70-75 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की संभावना है. शनिवार को बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु और केरल में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है जबकि 4 मई को यूपी और दिल्ली में मूसलाधार बारिश और आंधी चलने की चेतावनी है.

दिल्ली में बारिश

राजधानी दिल्ली में 4 और 5 मई को एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. वहीं, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

यूपी में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, ज्योतिबाफुले नगर, बदायूं, बाराबंकी, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा अमेठी, सोनभद्र, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, अंबेदकर नगर, चंदौली, सुल्तानपुर और वाराणसी में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बिहार में आज कहां-कहां होगी बारिश?

यूपी से सटे बिहार के गया, नालंदा, पटना, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर और बेगूसराय में आज शनिवार मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. वहीं पटना में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

राजस्थान का मौसम

राजस्थान के सीकर, बाड़मेर, चुरू, जोधपुर और हनुमानगढ़ में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. जयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

उत्तराखंड में भारी बारिश

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में आज भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. देहरादून में शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

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