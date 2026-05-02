हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे

क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे

UPI Payment: UPI के लिए अलग बैंक अकाउंट रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे स्कैम का जोखिम कम होता है और आपका मेन सेविंग अकाउंट सुरक्षित रहता है. जानिए कुछ जरूरी टिप्स.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 May 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • UPI के लिए अलग बैंक खाता रखना सुरक्षा बढ़ाता है।
  • अलग खाते से खर्चों को ट्रैक करना और समझना आसान।
  • तकनीकी दिक्कतों में दूसरा खाता पेमेंट को आसान बनाता है।
  • जीरो बैलेंस खातों को वीडियो KYC से आसानी से खोलें।

UPI Payment: आज के इस डिजिटल समय में हर कोई UPI पेमेंट करना पसंद करता है. इसके आने के बाद से कैश लेकर घूमने का झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है. हम दिनभर में कई छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस बैंक अकाउंट में आपकी पूरी कमाई और साथ ही सेविंग्स हैं, उसी को हर जगह UPI लिंक करना सही है या नहीं? इस बात पर एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि UPI पेमेंट्स के लिए एक अलग बैंक अकाउंट होना जरूरी और समझदारी भरा कदम है.

UPI के लिए रखें अलग अकाउंट

UPI के लिए अलग अकाउंट रखने का सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है. क्योंकि जब आप अपना मेन अकाउंट हर ऐप और QR कोड से लिंक करते हैं तो स्कैम होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. अगर कभी आपका UPI पिन लीक हो जाए या फिर आप किसी फिशिंग स्कैम का शिकार हो जाएं तो पूरा बैंक बैलेंस खाली हो सकता है. इसलिए सुरक्षा रखना ही एकमात्र समझदारी है. वहीं अगर आप एक सेकेंडरी अकाउंट रखते हैं और उसमें सीमित पैसा रखते हैं तो नुकसान भी सीमित ही रहेगा.

बजट और बैंक स्टेटमेंट रहेगा क्लियर

अगर आप हर ट्रांजेक्शन मेन पेमेंट अकाउंट से करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में कई छोटे ट्रांजेक्शन भर जाते हैं, जिसके कारण खर्च ट्रैक करना और टैक्स फाइलिंग के टाइम स्टेटमेंट समझना मुश्किल हो जाता है. अलग UPI अकाउंट रखने से आप महीने की शुरुआत में एक तय रकम ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे आपको साफ पता रहेगा कि आपने कितना खर्च किया और कहां किया. 

तकनीकी दिक्कतों से होगा बचाव

कई बार बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट फेल हो जाता है. अगर आपके पास दो अलग-अलग बैंक अकाउंट है तो आप दूसरे अकाउंट की मदद ले सकते हैं और बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप इसके लिए किसी छोटे प्राइवेट बैंक या फिर डिजिटल बैंक का उपयोग कर सकते हैं.

कैसे करें शुरुआत?

  • UPI के लिए दूसरा अकाउंट खोलना काफी आसान है.
  • आप किसी भी बैंक में Zero Balance Account खोल सकते हैं.
  • वहीं कई बैंक Video KYC के जरिए भी घर बैठे अकाउंट खोले की सुविधा देते हैं.

और पढ़ें
Published at : 02 May 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Business News Digital Payments UPI Payment SCAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
बिजनेस
LPG Price Today: रसोई गैस हुई बेकाबू! 40 से 50 रुपए महंगा हो सकता है घरेलू सिलेंडर, जानें अपने शहर के दाम
रसोई गैस हुई बेकाबू! 40 से 50 रुपए महंगा हो सकता है घरेलू सिलेंडर, जानें अपने शहर के दाम
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 4 से 5 रुपए तक हो सकता है महंगा, डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम, जानें आज क्या हैं रेट
पेट्रोल 4 से 5 रुपए तक हो सकता है महंगा, डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम, जानें आज क्या हैं रेट
बिजनेस
डेंजर जोन में दफ्तर-फैक्ट्रियां! चोट के दावों में 31% का बड़ा उछाल, सुरक्षा नियमों की खुली पोल
डेंजर जोन में दफ्तर-फैक्ट्रियां! चोट के दावों में 31% का बड़ा उछाल, सुरक्षा नियमों की खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
मध्य प्रदेश
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
टेलीविजन
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
जनरल नॉलेज
Petrol and Diesel Prices: भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
ट्रेंडिंग
Viral Post: 36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget