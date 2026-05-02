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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए ट्रंप, कहा- 'मैं आपको क्यों बताऊंगा'

अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए ट्रंप, कहा- 'मैं आपको क्यों बताऊंगा'

Iran-US War: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जुड़े मुद्दे पर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर के एक सवाल का उत्तर नहीं दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 May 2026 07:02 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही रास्ते पर जाने की बजाय और उलझती जा रही है. ईरान की तरफ से बातचीत का नया प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को लेकर पूछे गए सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया. वॉशिंगटन में रिपोर्टर्स ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ईरान पर फिर हमला करेगा तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं आपको यह क्यों बताऊंगा?' और बात वहीं खत्म कर दी.

ट्रंप ने इससे पहले साफ कहा था कि वह ईरान के नए बातचीत के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना था कि ईरान की लीडरशिप के अंदर ही मतभेद हैं, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है. उन्होंने बताया कि बातचीत चल रही है, लेकिन लगातार एक जैसी नहीं रहती. कभी बात आगे बढ़ती है तो कभी नए लोग आकर बात को बदल देते हैं.

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क्या हैं आगे के विकल्प

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सामने दो ही रास्ते हैं. या तो पूरी ताकत से कार्रवाई की जाए या फिर समझौता करने की कोशिश की जाए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह पहला रास्ता नहीं अपनाना चाहेंगे, यानी सीधी बड़ी कार्रवाई से बचना चाहते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ऐसी मांगें कर रहा है, जिनसे वह सहमत नहीं हो सकते. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे मांगें क्या हैं.

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. यह रास्ता दुनिया के तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत अहम है. दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर रोक लगाई हुई है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं. 28 फरवरी से शुरू हुए इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है. अधिकारियों के मुताबिक, ईरान में 3,375 से ज्यादा और लेबनान में 2,600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. इसके अलावा इजरायल में 24 और खाड़ी देशों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. लेबनान में 17 इजरायली सैनिक और पूरे इलाके में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.

ये भी पढ़ें: अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में बड़ी फूट! विदेश मंत्री अब्बास अराघची की जाएगी कुर्सी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

Published at : 02 May 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
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