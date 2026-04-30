कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात

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'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी
Rahul Roy On Trolling: कंटेंट क्रिएटर संग हाल ही में राहुल रॉय की रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया. वहीं राहुल ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है.
1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' से राहुल रॉय ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. वहीं राहुल एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. दरअसल एक्टर की हाल ही में एक अनजान कंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उनकी इस रील पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन हैं. वहीं ट्रोलिंग के बाद राहुल ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर उन्होने कंटेंट क्रिएटर संग रील क्यों बनाई. उन्होंने ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया.
राहुल रॉय ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी
इस सप्ताह की शुरुआत में, जब डॉ. वनिता घडागे देसाई नाम की कंटेंट क्रिएटर के साथ राहुल रॉय की कई वीडियो ऑनलाइन वायरल हुई तो एक्टर चर्चा में आ गए. वायरल वीडियो में, राहुल रॉय 1993 में आई फिल्म 'फिर तेरी कहानी याद आई' के गाने 'तेरे दर पे सनम' पर नाचते नजर आ रहे हैं.वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल के लिए चिंता जताई तो वहीं अन्य ने उन्हें ट्रोल करते हुए वीडियो को घटिया बताया.
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वहीं बुधवार को, राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनने पर बात की. उनका मज़ाक उड़ाने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि अगर लोग उनकी सादगी का मज़ाक उड़ाते हैं या उनके संघर्षों का उपहास करते हैं, तो यह उनके बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा बताता है. राहुल ने पोस्ट में लिखा, “मैं ईमानदारी और सादगी से अपना काम करता हूं. मुझे कुछ कानूनी मामलों का भुगतान करना है, और ये मामले आज के नहीं हैं, ये ब्रेन स्ट्रोक से पहले के हैं.” राहुल ने आर्थिक तंगी का भी हिंट दिया, और बताया कि वह ऐसे कानूनी मामलों से निपट रहे हैं जिनमें काफी खर्च आता है.
अभिनेता ने आगे कहा, “अगर आप मेरी सादगी का मज़ाक उड़ाते हैं या मेरे स्ट्रगल पर कमेंट करते हैं, तो यह मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बताता है. अगर आप वाकई इतने चिंतित हैं, तो प्लीज मुझे कोई अच्छा और रिसेपक्टेबल काम ढूंढने में मदद करें ताकि मैं इन मामलों का भुगतान कर सकूं. कम से कम मैं मेहनत से कमा रहा हूं, दूसरों का मज़ाक उड़ाकर नहीं.”
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ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरे लिए एक्टिव रहना जरूरी
अपने नोट में राहुल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ब्रेन स्ट्रोक से उबरने के बाद भी एक्टिव रहना उनकी प्रायोरिटी है. उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर उनके जो मजाक उड़ाया जा रहा है उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है. उन्होंने लिखा, “ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरे लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है. मैं जब तक जिंदा रहूंगा, काम करना चाहता हूं. इससे मेरा दिमाग एक्टिव रहता है और मुझे मकसद और ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं आज भी काम कर रहा हूं. हां, कभी-कभी थोड़ा दुख होता है, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते.”
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