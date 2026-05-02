'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथ पर चुनावी अनियमितताओं की शिकायत के बाद दो मई को पुनर्मतदान कराने का शुक्रवार (1 मई) को आदेश दिया. आयोग के आदेश के मुताबिक, मगराहाट पश्चिम के 11 मतदान केंद्रों और डायमंड हार्बर के मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार पुनर्मतदान शनिवार (2 मई) सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा. पुनर्मतदान को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतनी सख्ती होने के बाद भी वहां पर ईवीएम में कमल के बटन पर काला टेप चिपका दिया था. उन्होंने कहा कि लोगों ने इसकी शिकायत भी नहीं की.

Jabalpur Cruise Accident: बरगी डैम हादसे की जांच के आदेश, सरकार ने क्रूज संचालन पर लगाई रोक

बंगाल में पुनर्मतदान पर क्या बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर फिर से मतदान होने पर कहा कि दिन भर ईवीएम पर टेप चिपका रहा. दोपहर बाद इसकी जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि बहुत सारी अनियमितता टीएमसी करती हुई आई है.

मंत्री ने आगे कहा कि इस बार चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल ने काफी सख्ती दिखाई थी. हर बार की तुलना में इस बार चुनाव ठीक हुआ है. लोगों ने मतदान किया है. उन्होंने कहा कि लोगों ने भयमुक्त मतदान किया है और जब भयमुक्त मतदान होता है तो लोग उसमें परिवर्तन देखते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है लोग बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है.

चुनाव आयोग के अधिकारी ने क्या कहा?

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान पर फैसला शनिवार (2मई) को लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से रिपोर्ट मिलने का इंतजार है. मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले गए थे.

आयोग के मुताबिक, पुनर्मतदान का आदेश दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट के आधार पर तथा भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रतिनिधित्व वाले डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभा सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया था.

जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...

