सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों के बुधवार कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है. इसी के साथ 'भूत बंगला', 'माइकल' और 'गिन्नी वेड्स सनी 2' जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस मिली-जुली रही ह. वहीं 42 दिन पुरानी ‘धुरंधर’ ने बुधवार को भी अपना जलवा दिखाया. आइए देखते हैं कि बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को इन फिल्मों में से किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया.

भूत बंगला ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने भारत में दूसरे बुधवार को यानी रिलीज के 13वें दिन 8823 शो में 11% ऑक्यूपेंसी के साथ 3.40 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी 10.27% रही. शाम के शो में सबसे ज्यादा 12.08% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि रात के शो में 11% ऑक्यूपेंसी रही. सुबह के शो में सबसे कम 5.62% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. भारत में कुल कलेक्शन की बात करें तो, भूत बंगला ने रिलीज के 13 दिनों में 124.65 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 199.56 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

माइकल ने बुधवार को कितनी की कमाई?

हॉलीवुड फिल्म माइकल, पॉप किंग माइकल जैक्सन की लाइफ पर बेस्ड हैं. इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन भी ठीक परफॉर्म किया है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को यानी रिलीज के छठे दिन 2,722 शो में 2.30 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसका कुल कलेक्शन 23.45 करोड़ रुपये हो गया. वहीं अंग्रेजी सब्सक्रिप्शन में इसकी कुल ऑक्यूपेंसी 18.44% रही, जिसमें रात के शो में सबसे ज्यादा 24.11% और शाम के शो में 21.56% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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गिन्नी वेड्स सनी 2 की बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है. प्रशांत झा द्वारा निर्देशित, 2020 में आई फिल्म गिन्नी वेड्स सनी की सीक्वल ने मात्र 25 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी, फिल्म को सिनेमाघरों में छह दिन पूरे हो चुके हैं और तब से इसकी कमाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. अब तक इसकी कमाई लाखों में ही बनी हुई है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने भारत में रिलीज के छठे दिन महज 0.09 करोड़ कमाए. इसके बाद फिल्म के 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 1.52 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर 2 ने छठे बुधवार कितनी की कमाई?

धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर छठे हफ्ते में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है. फिल्म ने 2,सन 871 शो में 42वें दिन 1.00 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन अब 1357.20 करोड़ और नेट कलेक्शन अब तक 1133.94 करोड़ हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने 42वें दिन 0.20 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब तक 424.95 करोड़ हो गया है, इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 1782.15 करोड़ हो गया है.

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