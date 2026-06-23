हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGhabadkund Box Office Day 4: 'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर

Ghabadkund Box Office Day 4: 'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर

थिएटर में इन दिनों नई मराठी फिल्म चल रही है. फिल्म का नाम है घाबडकुंड. इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jun 2026 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' और 'देऊल बंद 2' के बाद अब एक और मराठी फिल्म 'घाबडकुंड' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ गई है. फिल्म में संदीप पाठक, देवदत्ता नागे, शशांक शेंडे और प्राजक्ता हनमघर जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'घाबडकुंड' ने चौथे दिन किया इतना कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन 49 लाख की कमाई की. फिल्म ने 42 लाख की ओपनिंग की थी. अब चौथे दिन फिल्म की कमाई थोड़ी बढ़ी है और ये फिल्म के लिए पॉजिटिव साइन है. ये फिल्म 'तुम्बाडची मंजुळा' को कड़ी टक्कर दे रही है. 'तुम्बाडची मंजुळा' बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो गई है.

फिल्म ने पहले दिन 42 लाख कमाए. दूसरे दिन 76 लाख कमाए. तीसरे दिन 1.25 करोड़ कमाए और चौथे दिन फिल्म 49 लाख कमाए. 

ये भी पढ़ें- अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर हुई फैंस को हुई टेंशन

'घाबडकुंड' ने टोटल 2.92 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म सिर्फ 6 करोड़ के बजट में बनी है. मेकर्स ने बजट का 48.6 परसेंट रिकवर कर लिया है. फिल्म को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है जल्द ही बजट भी रिकवर करने की पूरी उम्मीदें हैं.

फिल्म के नाम होगा ये रिकॉर्ड?
फिल्म अभी 2026 की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है. फिल्म को सिर्फ 52 लाख रुपये की जरुरत है और इसी के साथ फिल्म छठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी. 

ये भी पढ़ें- 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन की मां बनने पर ट्रोल हुईं मौनी रॉय, बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता

2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्में
इस लिस्ट में नंबर वन पर 'राजा शिवाजी' है 105.68 करोड़ की कमाई के साथ. दूसरे नबंर पर 'देऊळ बंद 2' है 72.24 करोड़, तीसरे नंबर पर 'क्रांतीज्योति विद्यालय' है 28 करोड़ की कमाई के साथ. चौथे नबंर पर 'तुम्बाडची मंजुळा' है 13.83 करोड़ के साथ. पांचवें नंबर पर Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? 8.97 करोड़ की कमाई के साथ. छठे नबंर पर 'सुपर डुपर' है 3.44 करोड़ के साथ सातवें नंबर पर 'घाबडकुंड' है 2.92 करोड़ के साथ.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
Ghabadkund Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ghabadkund Box Office Day 4: 'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर
'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर
बॉलीवुड
अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर चिंता में फैंस बोले- ऐसे देख दिल टूट गया
अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर हुई फैंस को हुई टेंशन
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, 8 बजे तक कमाई 71 करोड़ के पार
कॉकेटल बॉक्स ऑफिस डे 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, 8 बजे तक कमाई 71 करोड़ के पार
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ ने बाबा बागेश्वर से की मुलाकात, बालाजी पर फिल्म बनाने को लेकर हुई बातचीत
टाइगर श्रॉफ ने बाबा बागेश्वर से की मुलाकात, बालाजी पर फिल्म बनाने को लेकर हुई बातचीत
Advertisement

वीडियोज

Suzuki e-access ride review | #suzuki #suzukieaccess #autolive
Mahadev & Sons: Mahadev की तिजोरी से ₹10 लाख गायब! क्या Mogra का पर्दाफाश कर पाएगी Rajji?
Bollywood News: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का धमाकेदार टीज़र रिलीज़, रहस्य, रोमांच और दमदार अंदाज़ ने बढ़ाई उत्सुकता (23.06.26)
Chitra Tripathi : ये आग सियासी है! | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Rahul Gandhi
Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
इंडिया
सिंधु जल संधि पर PAK रक्षा मंत्री ने दी युद्ध वाली गीदड़भभकी, अब भारत ने दिया ये करारा जवाब
सिंधु जल संधि पर PAK रक्षा मंत्री ने दी युद्ध वाली गीदड़भभकी, अब भारत ने दिया ये करारा जवाब
क्रिकेट
सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला क्रिकेटर कौन? 12 साल की प्लेयर के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला क्रिकेटर कौन? 12 साल की प्लेयर के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है
थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है
इंडिया
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget