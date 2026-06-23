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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर चिंता में फैंस बोले- ऐसे देख दिल टूट गया

अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर चिंता में फैंस बोले- ऐसे देख दिल टूट गया

सिंगर अलका याज्ञनिक को पद्म भूषण सम्मान मिला है. पद्म भूषण सम्मान लेते वक्त वो सहारा लिए चलती दिखीं. अलका याज्ञनिक का पद्म सम्मान का वीडियो चर्चा में बना हुआ.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jun 2026 08:31 PM (IST)
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23 जून को पद्म सम्मान समारोह हुआ. सिंगर अलका याज्ञनिक को पद्म भूषण सम्मान मिला. अलका याज्ञनिक का सम्मान लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अवॉर्ड लेने से पहले अलका पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए. अवॉर्ड लेने जाते वक्त अलका अटेंडेंट का सहारा लिए दिखीं. अलका के वीडियोज देखकर फैंस टेंशन में आ गए हैं.

अलका याज्ञनिक को देख टेंशन में आए फैंस

अलका याज्ञनिक को अवॉर्ड फंक्शन में लाइट कलर के सूट में देखा गया. उन्होंने हाथ में चूड़ी, रिंग पहनी थी. माथे पर बिंदी लगाई थी और लाइट मेकअप किया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई. अलका इस दौरान हंसते हुए नजर आईं. हालांकि, वो काफी कमजोर दिखीं. उन्हें चलते वक्त भी सहारा लेना पड़ा. उनके वीडियोज देख फैंस ने चिंता जताई.

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फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- ये ठीक नहीं हैं क्या? दूसरे यूजर ने लिखा- ये सपोर्ट लेकर क्यों चल रही हैं. एक यूजर ने लिखा- ये ठीक नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा- इन्हें ऐसे देख दिल टूट गया है. दूसरे ने लिखा- इनकी तबियत ठीक नहीं है.
अलका याज्ञनिक को मिला पद्म भूषण सम्मान, चलने के लिए लेना पड़ा सहारा, तबियत को लेकर चिंता में फैंस बोले- ऐसे देख दिल टूट गया



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अलका याज्ञनिक की बीमारी

बता दें कि अलका को रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से जूझ रही हैं. अलका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपनी बीमारी के बारे में बताया था. अलका को सुनने में दिक्कत है. उनकी बीमारी का नाम 'सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' है. 

अलका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इंडस्ट्री की मोस्ट टेलेंटेड सिंगर हैं. उन्होंने 1990 और 2000s में अपने गानों से बॉलीवुड में धूम मचाई और फैंस के दिलों पर राज किया. उनके गानों को बहुत पसंद किया जाता है. अलका को 2 नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 23 Jun 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Padma Award Alka Yagnik
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