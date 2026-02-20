हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर 2' की रिलीज डेट आ रही पास, रणवीर सिंह ने पूरी की डबिंग

Dhurandhar 2 Dubbing: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'धुरंधर 2' का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. अब खबरें हैं कि इस फिल्म की डबिंग भी पूरी हो चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 Feb 2026 11:23 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज तो अब तक भी लोगों के बीच से खत्म नहीं हो रहा है. वहं अब इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच अब खबरें हैं कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए अपना डबिंग पार्ट पूरा कर लिया है. ऐसे में अब फैंस से फिल्म की रिलीज का इंतजार करना और भी मुश्किल लग रहा है.

पूरी हुई फिल्म 'धुरंधर 2' की डबिंग
किसी भी फिल्म की रिलीज से पहले की आखिरी स्टेप होती है उसकी डबिंग. जैसे ही किसी भी फिल्म की डबिंग पूरी हो जाती है उसके रिलीज होने की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं. ऐसे में अब ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' की भी डबिंग रणवीर सिंह पूरी कर चुके हैं. इसका मतलब है कि फिल्म अब अब अपने फाइनल स्टेज पर ही है. ये फिल्म तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी बनाई गई है.

 
 
 
 
 
टीजर से नाराज हो गए थे फैंस
फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का पहला टीजर भी रिलीज किया था. हालांकि दर्शक इससे खासे नाराज दिखे थे. दर्शकों का कहना था कि जो कुछ भी टीजर में दिखाया गया है वो सबकुछ तो पहले पार्ट के क्रेडिट्स में देख चुके हैं. दर्शकों को उम्मीद थी कि पहले पार्ट की तरह की इसका भी कोई धांसू टीजर सामने आएगा, हालांकि दर्शक निराश हुए.

कब होगी फिल्म रिलीज?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, संजय दत्त नजर आने वाले हैं. ये सारे किरदार फिल्म के पहले पार्ट में भी नजर आए थे, हालांकि फिल्म के पहले पार्ट में 'रहमान डकैत' के किरदार में नजर आ चुके अक्षय खन्ना इस बार नजर आएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में उनका किरदार खत्म हो चुका है.

Published at : 20 Feb 2026 11:23 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
