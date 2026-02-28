हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां

सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां

Salman Khan: सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मैं हूं' हिट हो गया है. गाने में सफेद घोड़े संग सलमान का भावनात्मक बॉन्ड और देशभक्ति का जज्बा दर्शकों को खूब पसंद आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ सलमान खान और चित्रांगदा सिंह का 'बैटल ऑफ गलवान' का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' चार्टबस्टर्स में टॉप कर रहा है और साल के सबसे रोमांटिक गानों में से एक बन गया है. और अब हमें गाने की शूटिंग के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा पता चला है; 'मैं हूं' में दिखने वाला सफेद घोड़ा सलमान खान का अपना है.

सलमान और घोड़े की बॉन्डिंग

हां, स्क्रीन पर सुपरस्टार के साथ दौड़ता हुआ वह दमदार घोड़ा सलमान खान का है. सामने आए 'मैं हूं' गाने के एक स्पेशल BTS वीडियो में दर्शकों को यह निजी रिश्ता देखने को मिला है. शूटिंग के बीच सलमान खान का अपने घोड़े को खाना खिलाना, दुलारना और उससे बात करना कैमरे में कैद हुआ एक दिल को छू लेने वाला पल है, जो दृश्यों को और रियल बनाता है और उनकी परफॉर्मेंस के असर को बढ़ा देता है.

रोमांटिक गाने के फाइनल कट से पहले का यह बिहाइंड द सीन्स फुटेज इस पहले से ही शानदार गाने में एक इमोशनल परत जोड़ता है. लेकिन ये निजी पल जानवरों के साथ सलमान के सहज और नेचुरल अंदाज़ पर रोशनी डालते हैं, जिसे उनके फैंस पहले से ही जानते हैं.

ऐसी इंडस्ट्री में जहां ज़्यादातर बड़े सीन्स के लिए ट्रेंड जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, सलमान का अपना घोड़ा इस्तेमाल करना इस फिल्म के नज़ारे को एक पर्सनल अंदाज़ देता है. यह सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और दोस्ती दिखाने वाला एक एलिमेंट है.

शौर्य और बलिदान की कहानी- सलमान खान 

'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. फिल्म बहादुरी, बलिदान और लचीलेपन का एक साहसी चित्रण करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. 

Published at : 28 Feb 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh SALMAN KHAN Battle Of Galwan Main Hoon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोटस 4' से आउट होने के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोटस 4' से आउट होने के बीच दीपिका ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
बॉलीवुड
Vadh 2 Lifetime Collection: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
बॉलीवुड
Vadh 2 Lifetime Collection: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget