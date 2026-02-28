सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां

वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ सलमान खान और चित्रांगदा सिंह का 'बैटल ऑफ गलवान' का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' चार्टबस्टर्स में टॉप कर रहा है और साल के सबसे रोमांटिक गानों में से एक बन गया है. और अब हमें गाने की शूटिंग के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा पता चला है; 'मैं हूं' में दिखने वाला सफेद घोड़ा सलमान खान का अपना है.

सलमान और घोड़े की बॉन्डिंग

हां, स्क्रीन पर सुपरस्टार के साथ दौड़ता हुआ वह दमदार घोड़ा सलमान खान का है. सामने आए 'मैं हूं' गाने के एक स्पेशल BTS वीडियो में दर्शकों को यह निजी रिश्ता देखने को मिला है. शूटिंग के बीच सलमान खान का अपने घोड़े को खाना खिलाना, दुलारना और उससे बात करना कैमरे में कैद हुआ एक दिल को छू लेने वाला पल है, जो दृश्यों को और रियल बनाता है और उनकी परफॉर्मेंस के असर को बढ़ा देता है.

रोमांटिक गाने के फाइनल कट से पहले का यह बिहाइंड द सीन्स फुटेज इस पहले से ही शानदार गाने में एक इमोशनल परत जोड़ता है. लेकिन ये निजी पल जानवरों के साथ सलमान के सहज और नेचुरल अंदाज़ पर रोशनी डालते हैं, जिसे उनके फैंस पहले से ही जानते हैं.

ऐसी इंडस्ट्री में जहां ज़्यादातर बड़े सीन्स के लिए ट्रेंड जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, सलमान का अपना घोड़ा इस्तेमाल करना इस फिल्म के नज़ारे को एक पर्सनल अंदाज़ देता है. यह सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और दोस्ती दिखाने वाला एक एलिमेंट है.

शौर्य और बलिदान की कहानी- सलमान खान

'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. फिल्म बहादुरी, बलिदान और लचीलेपन का एक साहसी चित्रण करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.