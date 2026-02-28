हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोट्स 4' से आउट होने के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोट्स 4' से आउट होने के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण के हाथ से व्हाइट लोट्स सीजन 4 निकलने के रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया है. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

दीपिका पादुकोण ने द व्हाइट लोटस सीज़न 4 के लिए ऑडिशन देने से मना करने की अफवाहों के बीच एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया है. दरअसल  वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट में हाल ही में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस को मेकर्स ने सीज़न 4 के लिए अप्रोच किया था और उन्हें इसके लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया था. हालांकि, बॉलीवुड स्टार ने कथित तौर पर ऑडिशन देने से मना कर दिया. दीपिका ने इस रिपोर्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है  लेकिन उन्होंने हाल ही में एक नोट शेयर किया है, जिसे फैंस का मानना ​​है कि यह एक रिस्पॉन्स हो सकता है. 

दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक नोट
दीपिका पादुकोण के नोट में लिखा था, “शांत रहना सबसे बड़ा फ्लेक्स है. कोई भी अपना आपा खो सकता है, तेजी से रिएक्ट कर सकता है, जोर से बात कर सकता है और शोर मचा सकता है. इसमें जीरो ताकत लगती है. असली ताकत तब दिखती है जब अफरा-तफरी मच जाती है, और आप झुकते नहीं हैं. जब ड्रामा आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और आप जमीन पर टिके रहते हैं. जब ज़िंदगी आपको बार-बार परेशान करती है, और आप फिर भी इंपल्स के बजाय कंट्रोल चुनते हैं. हां, इसमें मेहनत लगती है.”

नोट में यह भी लिखा गया है, "इसके लिए बकवास रिएक्शन को भूलना, बेचैनी के साथ बैठना और भावनाओं को हावी न होने देना होता है. शांत रहना कमज़ोरी नहीं है. यह महारत है. इसका मतलब है यह जानना कि आपको कुछ भी साबित करने, सब कुछ समझाने या हर किसी पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जब दूसरे लोग घबराकर एनर्जी खर्च करते हैं, तो आप चुपचाप, साफ़ और जान-बूझकर आगे बढ़ते हैं. शोर की आदी दुनिया में, शांत रहना एक बहुत बड़ी सुपरपावर है."


जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोट्स 4' से आउट होने के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

रेडिट पर वायरल हो रहा है दीपिका का पोस्ट
दीपिका का ये पोस्ट अब रेडिट पर वायरल हो गया है, और फैंस इस पर रिएक्ट कर रहे हैं.  इस बीच वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया, “द व्हाइट लोटस के लिए ऑडिशन कास्टिंग प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा है. मेकर्स एक्टर्स को साइन करने से पहले उनका ऑडिशन लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. दीपिका पादुकोण ऑडिशन देने के लिए एक्साइटेड नहीं थीं, और यही वजह थी कि व्हाइट लोटस का मौका उन्हें छोड़ना पड़ा.

रिपोर्ट के मुताबिक, द व्हाइट लोटस के मेकर्स ने दीपिका  से इसके सीज़न तीन के लिए भी कॉन्टेक्ट किया था. हालांकि, दीपिका ने उस समय अपनी प्रेग्नेंसी की वजह से ये ऑफर ठुकरा दिया थाय  अगर दीपिका को द व्हाइट लोटस 4 के लिए फाइनल किया जाता, तो यह हॉलीवुड में उनकी वापसी होती. उन्होंने 2017 में xXx: रिटर्न ऑफ़ ज़ेंडर केज से हॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें विन डीजल, डॉनी येन, क्रिस वू, रूबी रोज़, टोनी जा, नीना डोबरेव और टोनी कोलेट जैसे कलाकार थे. 

Published at : 28 Feb 2026 09:08 AM (IST)
