हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अस्सी' VS 'दो दीवाने सहर में': तापसी पन्नू और मृणाल- सिद्धांत की बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर, जानें पहले दिन किसने किसे पछाड़ा

'अस्सी' VS 'दो दीवाने सहर में': तापसी पन्नू और मृणाल- सिद्धांत की बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर, जानें पहले दिन किसने किसे पछाड़ा

Assi vs Do Deewane Seher Mein: 20 फरवरी 2026 को तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल- सिद्धांत की 'दो दीवाने सहर में' रिलीज हुई है. आइये बताते हैं दोनों में से कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 Feb 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

आज यानी 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दो फिल्में रिलीज हुई हैं. पहली फिल्म है तापसी पन्नू स्टारर 'अस्सी' तो वहीं दूसरी फिल्म है मृणाल और सिद्धांत स्टारर 'दो दीवाने सहर में'. दोनों ही फिल्में अलग- अलग टॉपिक्स पर बनी हैं और अलग- अलग जोनर की हैं. लेकिन फिर भी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. तो आइये जानते हैं दोनों फिल्मों का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दोनों के बीच कांटे की टक्कर.

'अस्सी' वर्सेज 'दो दीवाने सहर में'
तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो एक रेप केस पर आधारित है. तो वहीं 'दो दीवाने सहर में' फिल्म एक लव स्टोरी है, जो दो अलग- अलग तरह के लोगों की कहानी बताती है. दोनों ही फिल्मों का जोनर एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन फिर भी दोनों ही फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर चल रही है. एक ही दिन रिलीज हुईं दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार एक दूसरे के आगे पीछे ही चल रहा है.

सैकनिक के मुताबिक तापसी पन्नू की 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' का कलेक्शन एक दूसरे से आगे- पीछे ही चल रहा है. जिसमें फिलहाल तो 'दो दीवाने सहर में' ही आगे चल रही है. हालांकि 'अस्सी' फिल्म ऐसी कहानी है जो धीरे- धीरे ही अपने पार पसारती है. यहां देखें दोनों फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन:

(फाइनल आंकड़े रात 10:30 बजे तक सामने आएंगे) 

अस्सी दो दीवाने सहर में
0.71 करोड़ रुपये (रात 8 बजे तक के आंकड़े) 0.79 करोड़ रुपये (रात 8 बजे तक के आंकड़े)
टोटल: 0.71 करोड़ रुपये टोटल: 0.79 करोड़ रुपये


कैसी है 'अस्सी'?
तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म के अपने रिव्यू में एबीपी न्यूज ने लिखा है- ये फिल्म आपको परेशान कर देगी. अंदर तक हिला डालेगी. आपकी रूह कांप जाएगी. उस रेप विक्टिम के साथ जो होता है वो आप देख नहीं पाएंगे. तो सोचिए उसने क्या कुछ महसूस किया होगा. ये फिल्म देखते हुए आप अपनी सीट के बिल्कुल कोने पर रहेंगे. आपको अपने परिवार की फिक्र होगी. जिस तरह से ये इस कहानी को दिखाया गया है वो घिनौना है. दर्दनाक है. ये फिल्म किसी पर सवाल नहीं उठाती. सरकार, पुलिस, प्रशासन, ये फिल्म आपको समाज का एक अलग चेहरा दिखाती है. एबीपी न्यूज ने फिल्म को 4.5 स्टार्स दिए हैं. यहां पढ़ें रिव्यू

कैसी है 'दो दीवाने सहर में'?
मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर इस फिल्म के रिव्यू में एबीपी न्यूज ने लिखा है- ये एक क्यूट फिल्म है जो काफी रिलेटेबल है, असर जिंदगी में भी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है ना, हम हीरो हीरोइन की तरह पिक्चर परफेक्ट तो नहीं होते, और यही वजह है कि आप इस फिल्म से रिलेट करते हैं. इस फिल्म को एबीपी न्यूज ने 3.5 स्टार्स दिए हैं. यहां पढ़ें रिव्यू

Published at : 20 Feb 2026 08:45 PM (IST)
BOX OFFICE COLLECTION Do Deewane Seher Mein Assi
