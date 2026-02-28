रोहित शेट्टी फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRohit Shetty फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार

Rohit Shetty फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार

Rohit Shetty Firing Case: रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं अब इस मामले के तार नेपाल से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. फिलहाल क्राइम ब्रांच जांच कर रही है.

By : सूरज ओझा | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर  रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल मुंबई पुलिस को अब एक इंटरनेशनल साजिश से जुड़े संभावित लिंक का पता चला है.  इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं.

शूटर्स को सीधे बैक अकाउंट में दिए गए थे पैसे
मुंबई क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में ये क्लियर हुआ है कि इस हमले को अंजाम देने के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है, जिसके तार देश की सीमाओं के पार तक फैले हुए हैं. जांच में सबसे बड़ा खुलासा शूटर्स को दी गई रकम को लेकर हुआ है पुलिस के अनुसार, फायरिंग करने वाले आरोपियों को सीधे बैंक खातों के जरिए पैसे पहुंचाए गए थे. इस लेन-देन के लिए एटीएम (ATM) के जरिए कैश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक न हो. आरोपियों के खातों में यह रकम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई थी. अब पुलिस इस 'मनी ट्रेल' के जरिए उस चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसने पर्दे के पीछे से पूरी फंडिंग संभाली.

'आगरा मॉड्यूल' के शूटर्स के फंडिंग के तार नेपाल से जुड़े
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब फंडिंग के तार नेपाल से जुड़े होने के सुराग मिले. क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने वाले 'आगरा मॉड्यूल' के शूटर्स को नेपाल से फंडिंग की गई थी.  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसों के लेन-देन के संकेत मिलने के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साजिश के पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय गैंग या अंडरवर्ल्ड का हाथ है. 

रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी को हुई थी फायरिंग
बता दें कि 31 जनवरी को फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर पांच राउंड गोलियां चलाई गईं. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे से मंगाई गई थी. फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे के एक आदमी की है, जिसने इसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक आदित्य गायकी को 30000 रुपये में बेच दिया था. बाद में, आदित्य गायकी और दूसरे आरोपी समर्थ पोमाजी ने गाड़ी को मुंबई के जुहू इलाके में पहले से तय जगह पर छोड़ दिया था.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गाड़ी खरीदने वाले और मुंबई पहुंचने वाले लोगों को नहीं पता कि शूटर कौन है, बाद में शुभम लोंकर ने ही शूटर को गाड़ी को वहीं से उठाने और फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था. बहादुरगढ़ में STF यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.आगे की जांच चल रही है. 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Rohit Shetty Firing Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Rohit Shetty फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार
बॉलीवुड
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोटस 4' से आउट होने के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
'जब जिंदगी आपको बार-बार परेशान...', 'व्हाइट लोटस 4' से आउट होने के बीच दीपिका ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: डिबेट के बीच किस मुद्दे पर भड़के फडणवीस? । Ideas Of India Summit
Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget