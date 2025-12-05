हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रणवीर सिंह ने खुद खरीदे करोड़ों के टिकट…', 'धुरंधर' रिलीज डे पर फिल्म क्रिटिक और एक्टर का बड़ा दावा

'रणवीर सिंह ने खुद खरीदे करोड़ों के टिकट…', 'धुरंधर' रिलीज डे पर फिल्म क्रिटिक और एक्टर का बड़ा दावा

Dhurandhar: फिल्म क्रिटिक और एक्टर केआर के ने ‘धुरंधर’ रिलीज डे पर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि ‘रणवीर सिंह ने खुद करोड़ों के टिकट खरीदे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’, 5 दिसंबर, शुक्रवार को यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही इसे लेकर काफी हाईप क्रिएट हो गया था. वहीं रिलीज होन के बाद शुरुआती रिव्यू के मुताबिक फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन सबके बीच सेल्फ क्रिटिक और एक्टर केआरके ने ‘धुरंधर’ की रिलीज डे पर एक के बाद एक एक्स पर कई पोस्ट कर बड़ा दावा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

रणवीर सिंह ने खुद खरीदे करोड़ों के टिकट
केआरके ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट में दावा किया है कि रणवीर सिंह ने खुद अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ के करोड़ों रुपये में टिकट खरीदे हैं. केआरके ने लिखा है,”रणवीर सिंह ने धुरंधर की अच्छी शुरुआत का ऐलान करने के लिए कुछ करोड़ रुपये के टिकट खरीदे! पीवीआर आईएनओएक्स  में शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 के लिए एडवांस! गुरुवार शाम 5 बजे तक कुल टिकट लगभग 70,500 बिके थे, लेकिन आधी रात 12 बजे तक कुल टिकट 1,38,855 बिक चुके थे. मतलब सिर्फ़ 7 घंटों में दोगुना.”

 

‘PVR INOX को छोड़ बाकी थिएटर कर रहे दर्शकों का इतंजार
अपनी दूसरी पोस्ट में केआरके ने  तंज कसते हुए लिखा, “ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ पीवीआर आईएनओएक्स  ही फिल्म धुरंधर  के टिकट बेच रहा है और बाकी सभी थिएटर दर्शकों का इंतज़ार कर रहे हैं. क्योंकि जियो स्टूडियो और रणवीर सिर्फ़ पीवीआर आईएनओएक्स  से ही टिकट खरीद रहे हैं.”

 

रणवीर सिंह का करियर खत्म
केआरके ने अपनी दूसरी पोस्ट में रणवीर सिंह पर निशाना साधते हुए लिखा, “ रणवीर सिंह का करियर बिल्कुल खत्म हो गया है, जैसे अर्जुन कपूर! अब दोनों दोस्त एक ही नाव में सवार हैं, और नाव अनजान मंज़िल की ओर जा रही है! धुरंधर डिजास्टर!”

 

धुरंधर को देखने के बाद बॉलीवुड क्यो है चुप?
केआरके ने एक और ट्वीट में लिखा, “कल रात पूरे बॉलीवुड ने फिल्म धुरंधर देखी और सभी चुप हैं. सबको सांप सूंघ गया! 2025 की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिजास्टर हो गई! ब्रांड केआरके कमाल कर रहा था, कमाल कर रहा है और हमेशा धमाल मचाता रहेगा.”

फिल्म की ड्यूरेशन पर साधा निशाना
केआरके ने धुरंधर के पहले पार्ट के लंबे होने पर भी निशाना साधा. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, “फिल्म धुरंधर का पहला भाग 2 घंटे 4 मिनट का है. यानी किसी में भी फिल्म का दूसरा भाग देखने की हिम्मत नहीं होगी. निर्देशक आदित्य धर ने लोगों का समय बचाने का अच्छा काम किया है!”


‘रणवीर सिंह ने खुद खरीदे करोड़ों के टिकट…’, ‘धुरंधर’ रिलीज डे पर फिल्म क्रिटिक और एक्टर का बड़ा दावा

डॉक्यूमेंट्री पर ₹300+ करोड़ कैसे  खर्च कर दिए?
केआरके ने आदित्य धर पर भी निशाना साधा और लिखा, “फिल्म  धुरंधर की समीक्षा एक बॉलीवुड निर्देशक द्वारा, जो इसे अभी देख रहे हैं! यह एक बहुत ही धीमी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आदित्य धर ने इस डॉक्यूमेंट्री पर ₹300+ करोड़ कैसे खर्च कर दिए, मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि जियो इस घटिया फिल्म पर कुछ सौ करोड़ खर्च करने को कैसे तैयार हो गया.”

'धुरंधर' के बारे में
बता दें कि 'धुरंधर' को आदित्य धर ने निर्देशित किया है. फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन ने भी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. 

Published at : 05 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Kamaal Rashid Khan Ranveer SIngh Dhurandhar
