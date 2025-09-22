सोहा अली खान, आमिर खान, कुणाल कपूर सहित कई कलाकारों से सजी "रंग दे बसंती" आज भी लोगों की सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक है. 2006 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने दर्शकों के दिल जीत लिए थे और लगभग दो दशक बाद भी, कई लोग इसे एक ऐसी सिनेमैटिक मास्टरपीस मानते हैं जिसकी बराबरी करना मुश्किल हैय हालाँकि, रिलीज़ के टाइम, इस फिल्म की सफलता की कोई गारंटी नहीं थी.

रंग दे बसंती की स्टार कास्ट ने क्यों लौटाई थी फीस

ज़ूम को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सोहा अली खान ने बताया कि निर्माता इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहेगी और इस वजह से उन्होंने कलाकारों से उनकी कुछ कमाई वापस करने को कहा था. सोहा ने याद करते हुए कहा, "किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह इतनी कमाई करेगी या लोगों को इस तरह प्रभावित करेगी. दरअसल, जब हम फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, तो निर्माताओं ने फोन करके कहा, 'क्या आप हमारे द्वारा दिए गए कुछ पैसे वापस कर सकते हैं? क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि यह फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी. हम सभी ने पैसे वापस कर दिए. हमने कहा, 'ठीक है, शायद, ज़रूर. लेकिन वह फिल्म एक आंदोलन बन गई और मेरे लिए, यह मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, कुछ ऐसा जो मेरे सफर में हमेशा याद रहेगा."

रंग दे बसंती में काम करने का कैसा रहा था एक्सपीरियंस?

फिल्म में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए, सोहा ने कहा, "हमने लगभग एक साल तक शूटिंग की, पूरे भारत में ट्रैवल किया पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई. यह एक बहुत ही क्लोज-निट क्रू और कलाकार थे. हम अक्सर सेट पर घंटों इंतज़ार करते थे क्योंकि हमारे सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान, हर शॉट को लाइट करने में अपना समय लेते थे, और वह भी सही. कभी-कभी इसमें आधा दिन लग जाता था. इसलिए हमने साथ में काफ़ी समय बिताया. दोस्ती हुई, और उस समय हमने सोचा, 'हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगेय' लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमने ज़िंदगी भर बात ही नहीं की, मुझे एहसास हुआ है कि यह बस समय के साथ होता है."

सोहा अली खान वर्क फ्रंट

हाल ही में, सोहा विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर 'छोरी 2' में नुसरत भरुचा, गश्मीर महाजनी और जितेंद्र कुमार के साथ नज़र आईं थीं. अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो रही यह फिल्म 'छोरी' का सीक्वल और फुरिया की 2017 की मराठी फिल्म 'लपाछपी' का एडेप्टेशन है. छोरी से सोहा ने सात साल के ब्रेक के बाद एक्टिंग में कमबैक किया था. वे 2018 में साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 आखिरी बार नजर आई थीं.

