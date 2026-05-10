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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनेहा धूपिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति पर लुटाया प्यार अंगद बेदी संग शेयर की रोमांटिक फोटोज

नेहा धूपिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति पर लुटाया प्यार अंगद बेदी संग शेयर की रोमांटिक फोटोज

नेहा धूपिया और अंगद बेदी आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर पति अंगद के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर प्यार जताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 12:21 PM (IST)
नेहा धूपिया और अंगद बेदी आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर पति अंगद के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर प्यार जताया.

एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी आज, 10 मई को अपनी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे है. इस खास मौके पर नेहा धूपिया ने काई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में आ रहे हैं.

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नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी की 8 साल पूरे हो गए है. कपल आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है.
नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी की 8 साल पूरे हो गए है. कपल आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है.
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इसी बीच नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं.
इसी बीच नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 10 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Neha Dhupia Angad Bedi

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