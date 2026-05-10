एक्सप्लोरर
नेहा धूपिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति पर लुटाया प्यार अंगद बेदी संग शेयर की रोमांटिक फोटोज
नेहा धूपिया और अंगद बेदी आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर पति अंगद के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर प्यार जताया.
एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी आज, 10 मई को अपनी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे है. इस खास मौके पर नेहा धूपिया ने काई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में आ रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 10 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :Neha Dhupia Angad Bedi
बॉलीवुड
7 Photos
नेहा धूपिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति पर लुटाया प्यार अंगद बेदी संग शेयर की रोमांटिक फोटोज
बॉलीवुड
6 Photos
मदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार
बॉलीवुड
7 Photos
सोशल मीडिया पर छाया सुहाना खान का स्टनिंग अंदाज, ग्लैमर और स्टाइल का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड
7 Photos
नीता अंबानी का बनारसी साड़ी में दिखा गजब अंदाज, 5 महीनों में हाथ से बुनकर की गई तैयार, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
पूजा हेगड़े का ग्लैमरस अवतार, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, वायरल हुई तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा आडवाणी से परिणीति चोपड़ा तक, मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
बॉलीवुड
7 Photos
तैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
थलपति विजय आज लेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ, वेन्यू पर पहुंचीं तृषा कृष्णन
मनोरंजन
बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर इमोशनल हुईं कियारा आडवाणी, बताया कैसे पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया साथ
मनोरंजन
सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट
मनोरंजन
बालों में गजरा, माथे पर बिंदी, थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन का दिखा रॉयल अंदाज
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
नेहा धूपिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति पर लुटाया प्यार अंगद बेदी संग शेयर की रोमांटिक फोटोज
बॉलीवुड
6 Photos
मदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion