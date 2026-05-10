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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' कर रही बंपर कमाई, 'भूत बंगला' का दिखा जलवा, 4 बजे तक की इतनी कमाई

Sunday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' कर रही बंपर कमाई, 'भूत बंगला' का दिखा जलवा, 4 बजे तक की इतनी कमाई

Sunday Box Office Live: संडे को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से फिल्मों के कलेक्शन में बढ़त देखने के लिए मिल रही है. 'राजा शिवाजी' ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं. जानिए किसने कितने पैसे लिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 May 2026 04:35 PM (IST)
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संडे वीकेंड पर अक्सर देखने के लिए मिलता है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हैं. इस रविवार को भी सिनेमाघरों में करीब 5 फिल्में हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और औसतन कमाई कर रही हैं. 'राजा शिवाजी' और 'भूत बंगला' के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली लेकिन रितेश देशमुख की फिल्म सबसे ज्यादा कमाई कर रही है. चलिए बताते हैं संडे को किस फिल्म ने कितनी कमाई की है. 

'राजा शिवाजी' का 10वें दिन का कलेक्शन
'राजा शिवाजी' दूसरे रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस कर रही है. इसकी कमाई में दूसरे शनिवार से ही उछाल दर्ज की जा रही है. इसने 9वें दिन 5.60 करोड़ की कमाई की थी.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रविवार यानी कि 10वें दिन 2.98 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 64.43 करोड़ हो गया है.

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'भूत बंगला' की 24वें दिन की कमाई
'भूत बंगला' भी बॉक्स ऑफिस पर धीमी नहीं पड़ी है. इसका चौथा वीकेंड है और इसकी कमाई में एक बार फिर से उछाल देखने के लिए मिल रही है. जहां इसने 23वें दिन 3 करोड़ की कमाई की थी.
- वहीं, सैकनिल्क के अनुसार, 'भूत बंगला' ने 24वें दिन रविवार को शाम 4 बजे तक 2.04 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 156.79 करोड़ हो चुका है.

'कृष्णावतारम पार्ट 1' का चौथे दिन का कलेक्शन
इसके साथ ही फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1' की कमाई की बात की जाए तो वीकेंड पर इसे भी दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. हालांकि, इसकी शुरुआत धीमी रही थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 42 लाख, दूसरे दिन 1.15 करोड़, तीसरे दिन 2.25 करोड़ का बिजनेस किया था.
- इसी के साथ ही रविवार चौथे दिन फिल्म ने शाम 4 बजे तक 1.58 करोड़ की कमाई कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: Box Office: 'राजा शिवाजी' ने फिर भरी हुंकार, 'भूत बंगला' का भी जलवा, जानें शनिवार को किसने मारी बाजी

'दादी की शादी' का रविवार का कलेक्शन
फिल्म 'दादी की शादी' एक कॉमेडी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. लेकिन शनिवार से इसकी कमाई में थोड़ी उछाल जरूर देखने के लिए मिली है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 60 लाख और दूसरे दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था. 
- इसके साथ ही सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि रविवार को शाम 4 बजे तक 64 लाख की कमाई की है.
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 2.39 करोड़ हो चुका है. 

बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'पैट्रियट'
मोहनलाल की फिल्म 'पैट्रियट' बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. इसकी कमाई लाखों में हो रही है. ऐसे में रविवार को थोड़ी उछाल देखने के लिए मिली है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे रविवार यानी कि 10वें दिन शाम 4 बजे तक 0.90 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 29.41 करोड़ हो चुका है.

(नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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Published at : 10 May 2026 04:32 PM (IST)
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