आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ हो गई है. वहीं फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. इसी के साथ इसका फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जिसे सीधे नानी ने लिखा है. हे नन्ना एक्टर को ये फिल्म कैसी लगी?

नानी ने अदिवी सेश की डकैत का रिव्यू किया

नानी ने अपने एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर फिल्म देखने के बाद एक जोशीला रिव्यू शेयर किया, और दर्शकों से थिएटर का अनुभव मिस न करने की रिक्वेस्ट की. उन्होंने डकैत को एक “सच्ची ब्लॉकबस्टर” बताया और अदिवी सेश की तारीफ़ की कि उन्होंने जो किया वह उनके हिसाब से 'अब तक की उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस' है. एक्टर ने राइटर अब्बूरी रवि और पूरी स्क्रीनप्ले टीम की भी तारीफ़ की, और बताया कि फिल्म की मज़बूत राइटिंग इसकी खासियतों में से एक है. नानी के शानदार एंडोर्समेंट, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और टेक्निकल स्किल की तारीफों से भरे होने से फैंस के बीच डकैत को लेकर उम्मीद और बढ़ गई है.

नानी ने मृणाल ठाकुर की खास तारीफ़ की, और बताया कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस रोल में खुद को ढाल लिया है. इसे “एक और उपलब्धि” कहते हुए, उन्होंने उनकी बढ़ती वर्सेटिलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस को माना. उन्होंने प्रोड्यूसर सुप्रिया की भी तारीफ़ की कि उन्होंने इस फ़िल्म को साल की सबसे अच्छी फ़िल्मों में से एक बनाया, और कहा कि फ़िल्म में खूबसूरत डायरेक्शन, ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और शानदार विज़ुअल्स हैं.

डकैत के बारे में

शनील देव की डायरेक्ट की हुई, डकैत: एक प्रेम कथा अदिवी सेष का एक पैशन प्रोजेक्ट है और इसे तेलुगु और हिंदी में बाइलिंगुअल फिल्म के तौर पर बनाया गया है. उनके और मृणाल के अलावा, फिल्म में अनुराग कश्यप भी एक अहम रोल में हैं, साथ ही प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी, सुनील, ज़ैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला जैसे मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट भी हैं. कहानी एक गहरे इमोशनल झगड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक गुस्सैल कैदी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है जिसने उसे धोखा दिया था. पहले यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भीड़ होने की वजह से इसे 10 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था.