सलमान खान ने शेयर की अनसीन फोटो, मदर्स डे के मौके पर मां पर लुटाया प्यार, देखिए तस्वीरें

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं, बल्कि निजी जिंदगी के परिवार के लिए प्यार के लिए भी जाने जाते हैं. वो अपने माता पिता के साथ अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं. आज भी मदर्स डे के मौके पर उन्होंने अपनी दोनों मां पर प्यार लुटाया हैं और प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.

दोनों मां को किया विश

सोशल मीडिया पर उन्होंने खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें पहली तस्वीर बचपन की है. इसमें वो अपनी मां की गोद में बैठे हैं और प्यार से कैमरे की तरफ देख रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वो सोफे पर अपनी मां सलमा खान के साथ बैठे हैं और उनके सिर पर हाथ रखा है. साथ ही तीसरी फोटो में वो अपनी दोनों मां सलमा खान और हेलेन के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के अपनी मां के प्रति सलमान खान का प्यार साफ देखा जा सकता है. साथ ही इस पोस्ट पर उन्होंने दोनों को हैप्पी मदर्स डे विश किया.

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कई फैंस उनकी इस तस्वीर पर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी भेज रहे हैं.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

वहीं काम की बात करें, तो सलमान खान जल्द ही अपूर्व लाखिया की 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. इसके अलावा वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस प्रोजेक्ट को वामशी पैडिपल्ली द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं हाल ही में वो रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में कैमियो करते दिखाई दिए.

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