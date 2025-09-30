हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर vs आलिया भट्ट: कौन है ज्यादा अमीर, नेटवर्थ में पति से बहुत आगे हैं राहा की मां

रणबीर कपूर vs आलिया भट्ट: कौन है ज्यादा अमीर, नेटवर्थ में पति से बहुत आगे हैं राहा की मां

Ranbir Kapoor Vs Alia Bhatt Net Worth: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के टॉर एकटर्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादा दौलतमंद कौन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

 रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड कs मोस्ट पॉपुलर कपल हैं. फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करती है. इस कपल की एक बेटी राहा है.  रणबीर और आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये दोनों ही बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं और इन्होने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि इन मिया-बीवी में कौन ज्यादा अमीर है? चलिए यहां जानते हैं नेटवर्थ के मामले में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट में से कौन आगे है?

कितनी है रणबीर कपूर की नेटवर्थ?
रणबीर कपूर अपनी मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली सिनेमाघरों में आएगा. वहीं 'रॉकस्टार' से लेकर 'एनिमल' जैसी फिल्मों से, रणबीर ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक गुड लुकिंग स्टार से कहीं ज्यादा हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक लंबा सफर तय किया है.

  • हिंदुस्तान टाइम्स, ज़ी और अन्य की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर की कुल नेटवर्थ 345 करोड़ रुपये है.
  • मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक 'रॉकस्टार' स्टार हर साल लगभग 30 करोड़ रुपये कमाते हैं. मिंट के मुताबिक रणबीर कपूर ब्रांड एंडोर्समेंट से 6 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाते हैं.
  • रणबीप कपूर फ़िल्मों, ब्रांड डील, प्रॉपर्टी, कमर्शियल निवेश और मुंबई सिटी एफसी से कमाई करते हैं. धीरे-धीरे, 'संजू' अभिनेता अपना खुद का लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च करके एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं.
  • मनीमिंट के अनुसार, उनकी कुल एनुअल इनकम 30 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
  • रणबीर को स्टाइल और स्पीड का शौक है, जैसा कि उनके शानदार कार कलेक्शन से पता चलता है।.उनके गैराज में तेज़ स्पोर्ट्स कारों से लेकर लक्ज़री एसयूवी तक सब कुछ है.

आलिया भट्ट की कितनी है नेटवर्थ?
स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट ने 2 स्टेट्स, हाईवे, डियर जिंदगी, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी शानदार फिल्में की हैं. आलिया बॉलीवुड की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. अपनी जबरदस्त कमाई के साथ, यह दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और काजोल सहित इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को पीछे छोड़ चुकी हैं.

  • आलिया भट्ट की कथित तौर पर 550 करोड़ रुपये की की नेटवर्थ है.यानी वे अपनी पति रणबीर कपूर से ज्यादा अमीर हैं.
  • आलिया भट्ट की इनकम की बात करें तो ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस अपने दमदार अभिनय के साथ, कथित तौर पर अपनी हर फिल्म से 10-12 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
  • आलिया भट्ट ब्रांड एंडोर्समेंट से भी 1 से 2 करोड़ रुपये की कमाई करती हैं.
  • वो फिल्म प्रोडेक्शन Eternal Sunshine Productions भी चलाती हैं साथ ही उनका फैशन ब्रांड भी है.
  • आलिया ने कई ब्रांड्स में इंवेस्ट भी किया हुआ है.
  • वह मुंबई में 32 करोड़ रुपये के आलीशान बंगले और लंदन में 25 करोड़ रुपये के घर की मालकिन हैं। इसके अलावा, उनके गैराज में कई शानदार कारें हैं।

 

Published at : 30 Sep 2025 02:52 PM (IST)
Alia Bhatt Ranbir Kap;oor
