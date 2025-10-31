हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म

यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म

Love & War Toxic Clash: लव एंड वॉर और यश की टॉक्सिक दोनों ही मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थीं मगर अब ये क्लैश नहीं होने वाला है. संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 31 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म लव एंड वॉर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म पहले ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली थी मगर अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है. हाल ही में यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट कंफर्म हुई है जिसके बाद मेकर्स ने ये बदलाव की  सोची है.

यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट सामने आ गई है. ये फिल्म मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. संजय लीला भंसाली पहले लव एंड वॉर को मार्च 2026 में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रिलीज को पुश कर देंगे.

नहीं होगा दोनों फिल्मों का क्लैश
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने कहा- यह एक छिपी हुई ब्लेसिंग है, क्योंकि दो पैन इंडिया फिल्मों का एक ही तारीख पर क्लैश कोई मायने नहीं रखता था. लव एंड वॉर अपने शूटिंग शेड्यूल से काफी पीछे चल रही है, और अब 2026 के दूसरे भाग में रिलीज होगी. लगभग 75 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है, और संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल से फिल्म को पूरा करने के लिए 2026 की गर्मियों तक की डेट्स देने की रिक्वेस्ट की है.

सोर्स ने बताया है कि फिल्म अपने शेड्यूल से 40 दिन पीछे चल रही है. जिसकी वजह से ये जून 2026 में रिलीज हो सकती है. उन्होंने कहा कि रणबीर और एसएलबी जल्द ही नई रिलीज की तारीख पर फैसला करेंगे और देरी के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे.

इस दिन रिलीज होगी टॉक्सिक

यश की फिल्म टॉक्सिक की बात करें तो ये 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. टॉक्सिक ईद वीक पर रिलीज होने वाली है यानी अगले साल की ईद यश के नाम होगी.

ये भी पढ़ें: Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा

Published at : 31 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash Toxic Love & War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक इतना कुछ
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget