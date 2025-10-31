रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म लव एंड वॉर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म पहले ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली थी मगर अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है. हाल ही में यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट कंफर्म हुई है जिसके बाद मेकर्स ने ये बदलाव की सोची है.

यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट सामने आ गई है. ये फिल्म मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. संजय लीला भंसाली पहले लव एंड वॉर को मार्च 2026 में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रिलीज को पुश कर देंगे.

नहीं होगा दोनों फिल्मों का क्लैश

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने कहा- यह एक छिपी हुई ब्लेसिंग है, क्योंकि दो पैन इंडिया फिल्मों का एक ही तारीख पर क्लैश कोई मायने नहीं रखता था. लव एंड वॉर अपने शूटिंग शेड्यूल से काफी पीछे चल रही है, और अब 2026 के दूसरे भाग में रिलीज होगी. लगभग 75 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है, और संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल से फिल्म को पूरा करने के लिए 2026 की गर्मियों तक की डेट्स देने की रिक्वेस्ट की है.

सोर्स ने बताया है कि फिल्म अपने शेड्यूल से 40 दिन पीछे चल रही है. जिसकी वजह से ये जून 2026 में रिलीज हो सकती है. उन्होंने कहा कि रणबीर और एसएलबी जल्द ही नई रिलीज की तारीख पर फैसला करेंगे और देरी के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे.

इस दिन रिलीज होगी टॉक्सिक

यश की फिल्म टॉक्सिक की बात करें तो ये 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. टॉक्सिक ईद वीक पर रिलीज होने वाली है यानी अगले साल की ईद यश के नाम होगी.

