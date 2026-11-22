नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. तीसरे फ्राइडे को इसकी कमाई में भारी गुरावट देखने के लिए मिली थी. इसने अभी तक की सबसे कम कमाई की थी. लेकिन सैटरडे को इसने फिर से हुंकार भरी और 900 करोड़ क्लब में इंडिया में एंट्री मारी. इसी के साथ ही तीसरे संडे को भी इसका अच्छा खासा बज देखने के लिए मिला.

'रामायण' ने तीसरे संडे यानी कि 18वें दिन कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके बाद इसकी कमाई 900 करोड़ के पार हो गई है और अब ये जल्द ही 950 करोड़ के क्लब में भी एंट्र कर जाएगी. वहीं, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी बंपर कमाई की और टॉप 10 हाईएस्ट थर्ड संडे की लिस्ट में एंट्री मार ली है. चलिए बताते हैं फिल्म ने प्री सेल्स में कितनी कमाई कर ली है.

'रामायण' की 18वें दिन की एडवांस बुकिंग

कोईमोई के अनुसार, 'रामायण' ने 18वें दिन की एडवांस बुकिंग में 12.92 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 15.24 करोड़ रहा. इसे 16,959 शोज मिले और इसके 5.29 लाख टिकट बिक चुके हैं. इसी के साथ ही इसने थर्ड संडे को ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है. इसने 'पठान' (12.6 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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तीसरे संडे को हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली टॉप 10 फिल्में

1. धुरंधर- 40.3 करोड़

2. धुरंधर 2- 30 करोड़

3. छावा- 24.3 करोड़

4. स्त्री 2- 22 करोड़

5. महावतार नरसिम्हा- 18 करोड़

6. गदर 2- 16.1 करोड़

7. जवान- 13.9 करोड़

8. दंगल- 13.68 करोड़

9. एनिमल- 13.5 करोड़

10. रामायण- 12.9 करोड़

18वें दिन कितना कमाएगी 'रामायण'?

इसके साथ ही अगर 'रामायण' के 18वें दिन के कलेक्शन के प्रिडिक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने प्री सेल्स में 12.92 करोड़ पहले ही कमा लिए हैं. फिल्म की कमाई की रफ्तार से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 18वें दिन 27.50-32 करोड़ तक का कलेक्शन थर्ड संडे को कर सकती है. वहीं, कहा ये भी जा रहा है कि ये 'धुरंधर' का थर्ड संडे का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ सकती है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म ऐसा कर पाने में सफल हो पाती है या नहीं.