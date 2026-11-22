'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कमाल करते जा रही है. फिल्म ने दुनिया भर में करीब 6 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि काफी चर्चा में हैं. 'रामायण पार्ट वन' भारत और दुनिया दोनों मार्केट के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने ना सिर्फ 1500 करोड़ कमाकर बड़ा रिकॉर्ड बनाए बल्कि टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड भी इसी फिल्म के नाम हो गया है. इसके अलावा भी फिल्म ने कम वक्त में ही कई सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं.

पहला रिकॉर्ड- 'रामायण' ने सिर्फ 14 दिन में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस आंकड़े तक इतनी तेजी से पहुंचने वाली ये पहली इंडियन फिल्म बन गई है. 'धुरंधर 2' ने इतनी कमाई करने के लिए 16 दिन, 'पुष्पा 2' ने 17 दिन और 'बाहुबली 2' ने कमाई का ये आंकड़ा छूने के लिए 20 दिन का समय लिया था. 'दंगल' ने इस कमाई तक पहुंचने के लिए 30 दिनों का वक्त लिया था. ऐसे में 'रामायण' इन सबसे आगे नजर आ रही है.

रिकॉर्ड 2- छठवीं फिल्म जिसने पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा

'रामायण' छठवीं ऐसी इंडियन फिल्म बन गई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इस लिस्ट में पहले से ही 'धुरंधर', 'धुरंधर पार्ट 2', 'बाहुबली पार्ट 2', 'केजीएफ 2' और 'पुष्पा 2' शामिल हैं.

तीसरा रिकॉर्ड- रणबीर, साई पल्लवी और नितेश तिवारी के लिए बड़ी ओपनिंग

फिल्म ही नहीं फिल्म के स्टार्स ने भी कमाई का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. कहा जा रहा है कि रामायण ने रणबीर कपूर, साई पल्लवी और नितेश तिवारी को भी उनके करियर की बड़ी ओपनिंग दी है. बता दें कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने 64.85 करोड़ का बिजनेस किया था. ये रणबीर कपूर के करियर की बेस्ट ओपनिंग है.

चौथा रिकॉर्ड- इंडियन फिल्म के लिए IMAX की सबसे बड़ी ओपनिंग

फिल्म ने ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है. इंडियन फिल्मों के लिए IMAX रिलीज की सबसे बड़ी ओपनिंग भी बन गई है. ओपनिंग वीकेंड में आईमैक्स थियेटर्स ने दुनिया भर में इस फिल्म के जरिए 6 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया. ये इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी भारतीय फिल्म के लिए बड़ी ओपनिंग है.

पांचवां रिकॉर्ड- एक दिन में सौ करोड़ की कमाई

ये फिल्म एक दिन में सौ करोड़ की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है. इससे पहले 'धुरंधर 2' ने सारी भाषाओं में मिलाकर पहले दिन 100 करोड़ के आंकड़े के पार गई थी. फिल्म ने अपने पांचवें दिन कुल 107 करोड़ की कमाई की. ये कमाई सारी भाषाओं में थी और हिंदी में उस दिन 87.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ था.

छठवां रिकॉर्ड- 'रामायण' चारों साउथ मार्केट में 50 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

बता दें कि 'रामायण' ने 17 दिनों में नेट 906.90 करोड़ और ग्रॉस 1083.70 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1,651 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.