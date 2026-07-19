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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNational Film Awards 2026: गढ़वाली सिनेमा ने रचा इतिहास, फिल्म 'ढोली' को मिला रजत कमल पुरस्कार

National Film Awards 2026: गढ़वाली सिनेमा ने रचा इतिहास, फिल्म 'ढोली' को मिला रजत कमल पुरस्कार

National Film Awards 2026: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली सिनेमा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गढ़वाली फिल्म 'ढोली' को रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 19 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली सिनेमा ने इतिहास रच दिया है. गढ़वाली फीचर फिल्म 'ढोली' को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल और दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है. ये उपलब्धि केवल एक फिल्म की सफलता नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोकभाषा, लोकसंस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव का प्रतीक मानी जा रही है.

पहली गढ़वाली फीचर फिल्म है 'ढोली' 
'ढोली' का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार दिनेश पी. भोंसले ने किया है, जबकि इसका निर्माण एससी फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड ने किया है.दिलचस्प बात यह है कि दिनेश भोंसले इससे पहले मराठी, हिंदी और कोंकणी फिल्मों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल कर चुके हैं. उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी 'ढोली' उनकी पहली गढ़वाली फीचर फिल्म है.

क्या है 'ढोली' की कहानी?
'ढोली' सिर्फ एक सांस्कृतिक फिल्म नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों में सदियों से मौजूद सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव पर गहरी चोट करती है. फिल्म का मुख्य किरदार जमनदास है, जो पारंपरिक ढोली (ढोल वादक) समुदाय से आता है. उत्तराखंड की संस्कृति में ढोल को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है. शादी, पूजा, मेले, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान ढोल के बिना अधूरे माने जाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जिस समुदाय के लोग पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखते आए हैं, उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

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फिल्म में दिखाया गया है कि जमनदास बचपन से जातिगत अपमान और सामाजिक बहिष्कार झेलता है. बेहतर जीवन की तलाश में उसके समुदाय के कई परिवार गांव छोड़ देते हैं, लेकिन वह अपने पिता के आदर्शों से प्रेरित होकर गांव में ही रहने का फैसला करता है.

शिक्षा और कला से बदलता है समाज का नजरिया
फिल्म का नायक हार मानने के बजाय शिक्षा को अपना हथियार बनाता है. वह पढ़ाई पूरी करता है और ढोल वादन की कला में महारत हासिल करता है. अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाता है. इसी दौरान गांव के प्राचीन मंदिर की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी होती है. सालों से सामाजिक भेदभाव झेल रहे जमनदास के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही गांव की सोच बदलने की होती है. फिल्म इसी संघर्ष को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है.

यही संदेश बना राष्ट्रीय पुरस्कार की सबसे बड़ी वजह
राष्ट्रीय पुरस्कारों में अक्सर ऐसी फिल्मों को प्राथमिकता मिलती है, जो मनोरंजन के साथ समाज का गंभीर पक्ष भी सामने रखें. 'ढोली' की सबसे बड़ी ताकत भी यही मानी जा रही है. फिल्म उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, लोकसंगीत और पारंपरिक ढोल की महत्ता को दिखाने के साथ-साथ यह सवाल भी उठाती है कि जिस वाद्ययंत्र को पूजा जाता है, उसके कलाकारों को बराबरी का सम्मान क्यों नहीं मिलता.

गढ़वाली सिनेमा के लिए नया दौर
उत्तराखंड में लंबे समय से गढ़वाली और कुमाऊंनी फिल्मों का निर्माण सीमित संसाधनों में होता रहा है. अधिकांश फिल्में स्थानीय दर्शकों तक ही सीमित रह जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में विषयवस्तु और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार के कारण क्षेत्रीय सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा है.

'ढोली' को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार इस बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है. फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्तराखंड के फिल्मकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्षेत्रीय भाषाओं में गंभीर विषयों पर बेहतर सिनेमा बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा.

स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा लाभ
फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद उत्तराखंड में क्षेत्रीय फिल्मों में निवेश बढ़ सकता है. इससे स्थानीय कलाकारों, लेखकों, तकनीशियनों, संगीतकारों और युवा फिल्म निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे. उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता पहले ही हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन चुकी है.

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गढ़वाली भाषा में बनी इस फिल्म ने यह साबित किया है कि यदि कहानी मजबूत हो और प्रस्तुति प्रभावशाली हो तो क्षेत्रीय सिनेमा भी देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान तक पहुंच सकता है. यही कारण है कि 'ढोली' को मिला रजत कमल केवल फिल्म की टीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 19 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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