राम गोपला वर्मा अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. अब वो फिल्म 'सिंडिकेट' लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है. फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे.

'सिंडिकेट' बनाएंगे राम गोपाल वर्मा

बॉलीवुड हंगामा नए प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं उतना ही चार्ज फील कर रहा हूं जितना मैं सत्या और शिवा बनाते वक्त कर रहा था. मैं 'सिंडिकेट' बना रहा हूं. मैं कोई दूसरी धुरंधर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. अब दूसरी धुरंधर कोई नहीं बना सकता है, यहां तक कि आदित्य धर भी नहीं. लेकिन मैं सिंडिकेट में पूरी लगन और ईमानदारी के साथ उतर रहा हूं. मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा लेकि सत्या के बाद ये मेरा ईमानदार काम होगा.'

आदित्य धर कर रहे प्रोड्यूस

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड ने फिल्म सिंडिकेट को लेकर अपडेट भी दिया. उन्होंने लिखा- ये फिल्म आदित्य धर प्रोडेक्शन के बैनर तले बन रही है. राम गोपाल वर्मा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं. ये बिग बजट फिल्म है. मेकर्स फिल्म में बड़े एक्टर्स को लाने की तैयारी में हैं. वो बॉलीवुड और साउथ के फेमस 3-4 एक्टर्स को लेकर आने की तैयारी में हैं.

फिल्म को एक 'एनसेंबल फॉर्मेट' (कई एक्टर्स वाली फिल्म) के तौर पर बनाया जा रहा है. इसमें अलग-अलग इंडस्ट्री के तीन से चार पॉपुलर एक्टर्स के नाम पर चर्चा चल रही है. मेकर्स सिंडिकेट को सिर्फ़ एक हीरो वाली फिल्म के बजाय मल्टीस्टारर के तौर पर बना रहे हैं. फिलहाल फिल्म को सिंडिकेट टाइटल दिया गया है. आदित्य धर सिर्फ इसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि राइटिंग सपोर्ट भी देंगे. राम गोपाल वर्मा के लिए ये एक बड़ी कमर्शियल फिल्म होने वाली है.

राम गोपाल वर्मा और आदित्य धर के एक साथ आने पर इंडस्ट्री में इसकी बहुत चर्चा है. आदित्य धर ने धुरंधर बनाई. धुरंधर 2 थिएटर में लगी है और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर और धुरंधर की तारीफ भी की थी.