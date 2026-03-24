छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन 14 करोड़ के पार

Dhurandhar 2 Box Office Day 6 Live: 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से राज कर रही है. पेड प्रीव्यू में ही 48 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में भी धमाकेदार कलेक्शन कर इतिहास रच दिया. वहीं अब ये वीकडेज में भी गदर परफॉर्म रही है. मंडे टेस्ट में ये फिल्म अव्वल रही है. चलिए यहां जानते हैं छठे दिन, यानी मंगलवार को ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है.

धुरंधर 2' की पांच दिनों की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Day 5)

'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस कब्जा कर चुकी है और इसने रिलीज के पांच दिनों पहाड़ जैसा कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि ये अपनी प्रीक्वल से भी ज्यादा शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल् मके कलेक्शन की बात करें तो

'धुरंधर: द रिवेंज' ने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ और पहले दिन 102.55 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया था.

दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ कमाए तो तीसरे दिन इसने 113 करोड़ और चौथे दिन 114.85 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया.

वहीं मंडे को यानी पांचवें दिन फिल्म ने 65 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इसकी भारत में पांच दिनों की नेट कमाई 519.12 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर 2' के 6ठे दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 6)

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 वीकडेज में भी शानदार परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक 14.35 करोड़ कमा लिए हैं. रात तक इन नंबर्स में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

'धुरंधर 2' 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पेड प्री व्यू (18 मार्च) 43 करोड़ 46.7% पहला दिन (19 मार्च) 102.55 करोड़ 71.3% दूसरा दिन (20 मार्च) 80.72 करोड़ 62.6% तीसरा दिन (21 मार्च) 113.00 करोड़ 81.6% चौथा दिन (22 मार्च) 114.85 करोड़ 79.7% पांचवां दिन (23 मार्च) 65 करोड़ 44.1% छठा दिन (24 मार्च) 14.35 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े) 27% टोटल कलेक्शन 530.86 करोड़ (रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े)

‘धुरंधर 2’ के 6वें दिन की ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 Day6 Occupancy)

‘धुरंधर 2’ के छठे दिन की दोपहर 3 बजे की ऑक्यूपेंसी 27 फीसदी दर्ज की जा रही है. शाम और रात के शोज में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

धुरंधर 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पांच दिनों दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस को लूट लिया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में, फ़िल्म ने कुल 210.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 829.76 करोड़ हो गया है.

धुरंधर 2 अब दुनिया भर में अब तक की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म बन गई हैऔर, अभी तो सिर्फ़ 5 दिन ही हुए हैं. यह फ़िल्म अब स्त्री 2 के दुनिया भर के कुल कलेक्शन 884.45 करोड़ का पीछा कर रही है. मौजूदा रफ़्तार को देखते हुए, धुरंधर 2 छठे दिन ही इस हॉरर कॉमेडी फ़िल्म को पीछे छोड़ देगी. ऐसा होने पर यह बॉलीवुड की अब तक की टॉप 10 फ़िल्मों में शामिल हो जाएगी.