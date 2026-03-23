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नवरात्रि के छठे दिन पहले रेड कलर, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन के लिए शुभ रेड कलर पहनना शुभ होता है. ऐसे में अगर आप इस दिन रेड कलर पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 07:21 PM (IST)
Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन के लिए शुभ रेड कलर पहनना शुभ होता है. ऐसे में अगर आप इस दिन रेड कलर पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रेड साड़ी में आप न सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि ग्लैमरस अंदाज भी आसानी से कैरी कर सकती हैं.

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नवरात्रि के छठे दिन आप अनन्या पांडे के इस लुक को कॉपी करके बेहद ही खूबसूरत दिख सकती हैं. उन्होंने हैवी वर्क रेड कलर की साड़ी वियर की है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक देखने लायक है.
नवरात्रि के छठे दिन आप अनन्या पांडे के इस लुक को कॉपी करके बेहद ही खूबसूरत दिख सकती हैं. उन्होंने हैवी वर्क रेड कलर की साड़ी वियर की है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक देखने लायक है.
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आलिया भट्ट इस रेड कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत दिख रही है. उनके इस लुक को भी नवरात्रि के मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है.
आलिया भट्ट इस रेड कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत दिख रही है. उनके इस लुक को भी नवरात्रि के मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है.
Published at : 23 Mar 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ananya Panday Alia Bhatt Navratri 2026

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