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नवरात्रि के छठे दिन पहले रेड कलर, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन के लिए शुभ रेड कलर पहनना शुभ होता है. ऐसे में अगर आप इस दिन रेड कलर पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रेड साड़ी में आप न सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि ग्लैमरस अंदाज भी आसानी से कैरी कर सकती हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:21 PM (IST)
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